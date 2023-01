Giorno della Memoria: le iniziative organizzate dal Comune di Spoleto

Due incontri con le scuole, una proiezione dedicata ad Anna Frank e un’esposizione sulla letteratura della Shoah

Tre le iniziative organizzate dal Comune di Spoleto per celebrare il Giorno delle Memoria.

Venerdì 27 gennaio, alle ore 9.30 e alle ore 11.00, sono in programma due incontri con Fausto Manasse e un rappresentante del Centro culturale “Città Nuova” insieme agli studenti e alle studentesse di Spoleto. Il primo vedrà la partecipazione della scuola superiore di primo grado “Fernando Leonardi” di Baiano (Istituto Comprensivo 1), mentre il secondo sarà con i ragazzi e le ragazze del Liceo Artistico dell’Istituto Istruzione Secondaria “Sansi-Leonardi-Volta”.

Sempre venerdì 27 gennaio, alle ore 18.00, al Cinéma Sala Pegasus si terrà la proiezione del film d’animazione “Anna Frank e il diario segreto” del regista, sceneggiatore e compositore israeliano Ari Folman, un film che parla un linguaggio adatto agli spettatori più giovani, spinti a riflettere su uno dei capitoli più tragici della storia dell’umanità. La proiezione, è previsto l’ingresso gratuito, sarà introdotta dalle letture a cura di Diletta Masetti.

La biblioteca comunale “G. Carducci”, da venerdì 27 gennaio a giovedì 9 febbraio, propone un percorso bibliografico tra classici e novità editoriali. L’esposizione “La letteratura della Shoah” sarà aperta al pubblico il lunedì dalle ore 15 alle 19, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 19, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13.

La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, come “Giornata della Memoria”, per ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio.

