Giorno della Memoria, a Spoleto la conferenza “Il valore sociale e storico della Shoah”

Martedì 26 gennaio in diretta streaming con la Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni

In occasione del Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale per ricordare le vittime dell’Olocausto nell’anniversario della liberazione di Auschwitz, il Comune di Spoleto, in collaborazione con l’UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), ha organizzato la conferenza dal titolo “Il valore sociale e storico della Shoah” per raccontarne la tragedia e preservarne la memoria.





L’incontro, che si terrà martedì 26 gennaio alle ore 9.15, sarà aperto dal Sindaco Umberto de Augustinis e vedrà l’intervento di Noemi Di Segni, Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

La conferenza, a cui prenderanno parte anche gli allievi della Scuola di teatro Teodelapio per la lettura di alcune poesie in apertura e chiusura dell’incontro, verrà trasmessa in diretta streaming nel canale YouTube del Comune di Spoleto.

Noemi Di Segni Dal luglio 2016 è presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Nata a Gerusalemme ma romana d’adozione, sposata con tre figli, già Assessore al Bilancio del Consiglio UCEI, Di Segni è responsabile dell’ufficio Attività internazionali del Consiglio nazionale dei commercialisti.