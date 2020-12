Giornate open day online all’IIS Sansi Leonardi Volta di Spoleto

Scegliere bene per decidere meglio

Nell’imminenza delle iscrizioni alle scuole di secondo grado, l’istituto dei Licei spoletini organizza le tradizionali giornate di Open Day per accompagare alunni e genitori nella scelta consapevole del proprio corso di studi superiore.

Tutti gli studenti delle scuole di primo grado del territorio sono invitati a partecipare agli incontri, che si svolgeranno secondo il seguente calendario:

5 dicembre 2020, dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Prima sessione: 16.30 – 17.30

Seconda sessione: 17.30 – 18.30

Liceo Artistico

Liceo delle Scienze Umane

12 dicembre 2020, dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Prima sessione: 16.30 – 17.30

Seconda sessione: 17.30 – 18.30

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Scienze Applicate

19 dicembre 2020, dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Prima sessione: 16.30 – 17.30

Seconda sessione: 17.30 – 18.30

Liceo Classico

Liceo Linguistico

16 gennaio 2021, dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Prima sessione: 16.30 – 17.30

Seconda sessione: 17.30 – 18.30

Liceo Artistico

Liceo Classico

Liceo Linguistico

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Scienze Applicate

Liceo delle Scienze Umane

Durante le giornate di Open Day sarà possibile incontrare il Dirigente Scolastico, i Docenti e gli Studenti dei diversi indirizzi, conoscere l’organizzazione della scuola, la specifica offerta formativa dei diversi corsi e le tante iniziative dell’Istituto.

È inoltre già possibile prenotare ed iscriversi, tramite il sito della scuola, alla iniziativa “Studente per un giorno”. Gli studenti del terzo anno della scuola media di primo grado avranno la possibilità di partecipare ad una giornata di lezioni durante una mattinata a scelta fra quelle proposte. Saranno accolti tramite collegamento a distanza nel meet delle nostre classi virtuali. Potranno così avvicinarsi alle esperienze didattiche della nostra scuola in modo diretto e coinvolgente, misurando e misurandosi con il futuro prossimo della loro formazione.

Per ulteriori indicazioni sulle modalità di collegamento, sia agli open day sia a studente per un giorno, si invitano gli interessati a visitare il sito

www.liceospoleto.edu.it

Dirigente e docenti saranno lieti di incontrarVi e di rispondere ad ogni esigenza di chiarimento.

Seguiteci anche nei social accedendo ai nostri profili su

Instagram https://www.instagram.com/liceosansileonardivoltaspoleto

Facebook https://m.facebook.com/profile.php?id=106303907516964&ref=content_filter