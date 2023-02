Giornate milanesi per l’Istituto Alberghiero di Spoleto

Importante interscambio culturale con l’Istituto Alberghiero ‘Carlo Porta’

Riceviamo con piacere e pubblichiamo:

Nella seconda settimana di febbraio noi ragazzi dell’Istituto Alberghiero ‘De Carolis’ di Spoleto ci siamo recati a Milano per svolgere un interscambio culturale con l’Istituto Alberghiero ‘Carlo Porta’.

È stata un’esperienza che ci ha permesso di collaborare con Alunni di un’altra scuola che svolgono il nostro stesso percorso formativo, un arricchimento per tutti noi, sia nell’ambito lavorativo che in quello umano.

Abbiamo unito le nostre forze per organizzare la Cena di Gala presso Palazzo Cusani, splendida residenza secentesca attualmente sede del Comando Militare Regionale Lombardia; la Cena ha avuto a tema i prodotti dell’Oltrepò Pavese, e il servizio ci ha portato grandi soddisfazioni, soprattutto perché abbiamo potuto dimostrare, un’altra volta ancora, ai Docenti e ai prestigiosi Ospiti, la nostra preparazione, in particolare nelle discipline professionalizzanti, il nostro spirito di adattamento, le nostre capacità lavorative e collaborative.

Oltre a lavorare per realizzare i servizi di Ricevimento, Cucina e Sala, lo scambio ci ha consentito di visitare Milano, il Duomo, la zona dei Navigli, il quartiere City Life, in particolare, e di ammirare la grandezza e la bellezza di questa città.

Il “lungo” periodo di soggiorno ci ha anche dato la possibilità di poterci recare a Brescia e visitare la Cast Alimenti, dove abbiamo visitato alcuni laboratori e partecipato ad un’esperienza di pasticceria, vedendo quindi più da vicino una scuola che potrebbe interessare molti di noi una volta concluso il percorso scolastico di secondo grado.

Seguendo la logica dello scambio, ora attendiamo l’arrivo dei nostri Colleghi di Milano, che, a parti invertite, realizzeranno un intero menu umbro, con prodotti del nostro territorio: lo scambio sarà quindi molto importante non solo a livello scolastico, ma anche come esperienza di socialità, come momento per approfondire la reciproca conoscenza di due regioni magnifiche, la Lombardia e l’Umbria, di cui ci siamo sentiti veri e propri testimonial.

Ringraziamo la Preside e tutti i Professori del Carlo Porta che hanno collaborato con noi; e un ringraziamento anche alla Preside della nostra scuola e ai nostri Professori che ci hanno accompagnato in questa esperienza, il Referente Prof. Diotallevi e il Prof. Passerini.

Gli alunni Mari Maria Vittoria, Guerrini Alessia, Villani Jasmine, Ripan Mattias Bogdan, Nocella Angelica, Amadio Aurora, Micheli Federico, Renzi Federico, Vagni Giada e Falasca Andrea.