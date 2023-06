Giornate intense per gli allievi della Modern Music School

Grandi soddisfazioni e tanti impegni futuri per la scuola guidata dal presidente Roberto Carlini

Con il rientro da Comacchio si è conclusa la scia degli eventi musicali delle ultime due settimane per gli allievi della Modern Music School. Gli eventi sono iniziati sabato 10 giugno nella piazza di Scheggino, con il concerto di tutti gli allievi della scuola, durante il quale si sono esibiti più di 100 musicisti dai tre anni in su; un concerto di quasi 5 ore, con brani di musica moderna che abbracciavano ogni genere, dal jazz al rock, da pezzi anni ‘50 fino alle hit del momento. Tutto rigorosamente live, grazie agli allievi dei corsi dei vari strumenti, dalla batteria alla chitarra, dal pianoforte al canto, dalla fisarmonica agli strumenti a fiato. Nonostante la pioggia durante la prima ora, lo spettacolo è proseguito, con un pubblico che andava aumentando ad ogni brano, fino a riempire l’intera piazza.

Nella seconda giornata a Scheggino, la modern music school, insieme alla A.S.D. Team Dance e all’associazione Il giardino di Matisse, è stata organizzatrice del contest CorNER Arts, durante il quale si sono esibiti 8 gruppi di musicisti del luogo, quasi 70 ballerini impegnati in 14 esibizioni e circa 30 bambini artisti nella mostra estemporanea. Il contest è stato guidato da una giuria di 10 esperti nel campo della musica, della danza e dello spettacolo in genere, e i premi sono stati messi in palio dalle varie associazioni coinvolte. Per la categoria musica, vincitrice è stata la band spoletina Sei minuti a mezzanotte, per la categoria danza il primo classificato è stato il gruppo Hip hop A-squad, mentre il premio artistico è stato assegnato alla band di giovanissimi Cooperazione rock.

La Modern Music School ha poi proseguito con gli appuntamenti musicali il 16 e 17 giugno, questa volta in un’uscita fuori regione, arrivando fino in Emilia Romagna, nella città di Comacchio, dove i ragazzi della scuola si sono esibiti in occasione della manifestazione “Mare di Musica”; una manifestazione che ha visto esibirsi quasi 1500 ragazzi provenienti da tutta Italia, compresi i 20 spoletini allievi della scuola. Le due band spoletine Cooperazione Rock e Sprit hanno eseguito il concerto nel modo sperato, dimostrando professionalità nonostante la giovanissima età, ma anche la grinta e spontaneità che ormai sono il marchio di fabbrica di queste giovani band..

I prossimi appuntamenti:

La modern music school non si ferma qui…

il 30 giugno vi aspettiamo al teatro San Cipriano di Campello sul Clitunno, con la rappresentazione teatrale “Amleto in salsa piccante”, frutto del lavoro del corso di teatro della scuola, diretto dal regista e attore Graziano Petrini, con gli attori del corso di teatro bambini e del corso adulti; una rappresentazione teatrale da non perdere, che rivisiterà un classico del teatro.

Dal 3 al 14 luglio sarà attivo il corso multidisciplinare sul cinema Funny Ciak!, quest’anno alla sua seconda edizione. Unico nel suo genere per il nostro territorio, terrà impegnati i bambini dai 6 ai 12 anni, dalle 8,30 alle 13,30, con corsi specifici per la realizzazione di un cortometraggio. I ragazzi saranno impegnati con corsi di recitazione, sceneggiatura, musica, sport, costumi, con esperti diversi per ogni settore, per garantire un’esperienza formativa a 360 gradi.

Come ogni estate, saranno poi attivi i corsi estivi per tutti, grandi e piccoli, per ogni strumento (chitarra, canto, pianoforte, batteria, basso, strumenti a fiato, fisarmonica …). Alla Modern Music School ognuno trova il suo corso!

Il presidente

Roberto Carlini