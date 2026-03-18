Giornate FAI di primavera: Monteluco apre le porte del suo patrimonio storico e naturale

Domenica 22 marzo, dalle ore 9.30 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30), Monteluco sarà protagonista di un itinerario speciale nell’ambito della 34a edizione delle Giornate FAI di Primavera, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire uno dei luoghi più suggestivi del territorio spoletino.

Il percorso avrà inizio dal Convento di San Francesco, cuore spirituale del monte. Tra chiostri silenziosi, celle francescane e ambienti conventuali, i visitatori potranno ripercorrere secoli di storia, arte e spiritualità, apprezzando l’essenzialità dell’architettura francescana e il suo profondo significato simbolico.

L’itinerario proseguirà nel Bosco Sacro, antichissimo luogo di culto e contemplazione, dove natura e silenzio completano un’esperienza immersiva che unisce memoria, paesaggio e raccoglimento.

Le visite guidate, della durata di circa 30 minuti, saranno curate dai Frati Minori, dai Volontari del Gruppo FAI di Spoleto e dagli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Alberghiero De Carolis di Spoleto. È prevista una sospensione tra le 10.30 e le 11.30 per la celebrazione della Santa Messa.

Non è necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito del Fondo Ambiente Italiano (FAI) https://shorturl.at/Bx3DX.

L’iniziativa si inserisce nel programma nato dalla collaborazione sinergica tra l’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, i Comuni di Spoleto, Bevagna, Montefalco, Trevi e il Parco Culturale Ecclesiale “Terre di Pietre e d’Acqua”, per celebrare questo importante anniversario e rievocare il legame profondo che Frate Francesco aveva con queste terre che furono testimoni della sua presenza e delle sue opere.