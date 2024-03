Giornate FAI di Primavera: alla scoperta di Spoleto traghettati dagli “Apprendisti Ciceroni” della Dante Alighieri

Protagonisti delle visite il Ponte Sanguinario e la Basilica di San Gregorio Maggiore

Sabato 23 e domenica 24 marzo 2024, nell’ambito delle giornate FAI di Primavera, i Ciceroni della scuola Dante Alighieri di Spoleto hanno guidato centinaia di persone alla scoperta di due preziosi siti.

Anche quest’anno la città di Spoleto è stata protagonista delle Giornate Fai di Primavera. Al centro delle visite il ponte Sanguinario, un’importante testimonianza risalente a l I sec a.c., e la bellissima basilica di San Gregorio Maggiore, un’antologia di soluzioni strutturali, architettoniche e decorative.

Tale opportunità è stata possibile grazie al lodevole impegno degli alunni delle classi seconde della scuola Dante Alighieri di Spoleto, i quali hanno reso avvincenti ed uniche le visite guidate.

Gli “apprendisti ciceroni” hanno saputo illustrare con entusiasmo, professionalità e dovizia di particolari le bellezze che impreziosiscono il loro territorio.

Il progetto, così complesso ed ambizioso, ha richiesto mesi di lavoro: gli alunni si sono dapprima avvicinati a volumi e pubblicazioni specialistiche, si sono poi cimentati nella

rielaborazione di contenuti densi e sfidanti, fino ad esporli al pubblico con una disinvoltura ed una proprietà di linguaggio ammirevoli.

I docenti li hanno sostenuti in tutte le fasi ed incoraggiati a lavorare insieme in armonia, perseverando per raggiungere l’obiettivo.

Tra le tante competenze stimolate, si è voluto tradurre in azione concreta l’articolo 9 della nostra Costituzione vergato pensando “allo sviluppo della cultura e alla tutela del paesaggio e

del patrimonio artistico della Nazione”.

La Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” ha operato di concerto con il Comune di Spoleto, l’Arcidiocesi Spoleto-Norcia, la Polizia locale, l’Associazione Volontari Carabinieri in

Congedo ed i tanti volontari del FAI (Fondo Ambiente Italia), scesi in campo interpretando il fare per la collettività.

L’evento è pienamente riuscito instillando forte soddisfazione nelle famiglie e profondo orgoglio nei docenti.

Viva i giovani che si adoperano, che costruiscono, che si prendono cura, che commuovono.