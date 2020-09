Giornate Europee del Patrimonio, l’evento di Palazzo Colicola

Il segreto della materia – Attività creative per bambini e famiglie

Anche Palazzo Collicola partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio GEP 2020 (European Heritage Days) promosse sin dal 1991 dal Consiglio d’Europa per celebrare il patrimonio culturale europeo, potenziando e favorendo il dialogo interculturale tra i popoli.

Il tema scelto dal Consiglio d’Europa per la nuova edizione è “Patrimonio ed educazione. Imparare per la vita”, per riflettere sul ruolo del passaggio di informazioni, conoscenze e dei saperi tradizionali alle nuove generazioni”.

Sabato 26 s0ettembre alle ore 16.00, verrà proposta ai bambini dai 4 ai 6 anni una visita guidata ludica alla mostra Materia Oscura di Paolo Canevari, allestita al Piano Nobile di Palazzo Collicola.

L’iniziativa organizzata dal Comune di Spoleto e dalla Società Sistema Museo fa parte di una serie attività creative denominate Il segreto della materia, volte ad avvicinare famiglie e bambini al linguaggio dell’arte contemporanea realizzate grazie al contributo del bando Exhibit Program – Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

Le attività dedicate alla mostra Materia Oscura di Paolo Canevari, sono pensate come esperienze che coinvolgano attivamente i partecipanti con visite guidate e attività creative alla mostra, organizzate per gruppi di massimo 7 bambini dai 4 ai 15 anni.

La partecipazione all’attività è gratuita previa la prenotazione obbligatoria (0743 46434) fino ad esaurimento posti.