Giornate Europee del Patrimonio 2024, le iniziative nei Musei comunali di Spoleto e a Campello sul Clitunno

Tornano anche quest’anno le iniziative a Spoleto e Campello sul Clitunno in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024 con tema Patrimonio in Cammino, in programma per sabato 28 e domenica 29 settembre.

Per l’occasione la sezione locale di Italia Nostra propone un programma di visite che coinvolge anche il Comune di Campello sul Clitunno, che renderà fruibile uno dei luoghi di interesse culturale del proprio territorio, l’Oratorio di San Sebastiano.

Nella mattinata di sabato 28 alle ore 11.00 è prevista l’apertura straordinaria e la visita guidata alla scoperta del piccolo oratorio di San Sebastiano a Campello sul Clitunno e del ciclo di affreschi eseguiti da Giovanni di Pietro detto “Lo Spagna” a cura di Liana Di Marco, già Presidente di Italia Nostra – Spoleto. L’ingresso è gratuito.

Domenica 29 sarà la volta di Spoleto. Alle ore 10.30 è in programma una passeggiata – nata dall’impulso della sezione Italia Nostra – Spoleto e del direttore dei Musei Civici Saverio Verini – alla scoperta di tre piccoli gioielli del circuito museale cittadino: la Casa romana, il Museo del Tessuto e del Costume, la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. La visita, a cura di Italia Nostra – Spoleto, partirà alle 10.30 dalla Casa Romana e avrà un costo ridotto di € 2,00 per tutti e tre i siti.

È gradita la prenotazione a info@sistemamuseo.it – 0743 218527.

PROGRAMMA

Sabato 28 settembre

ORATORIO DI SAN SEBASTIANO | CAMPELLO SUL CLITUNNO

ore 11.00

Visita guidata

a cura di Liana Di Marco, già Presidente di Italia Nostra – Spoleto

Ingresso libero

Domenica 29 settembre

CASA ROMANA, MUSEO DEL TESSUTO E DEL COSTUME, CHIESA DEI SANTI GIOVANNI E PAOLO | SPOLETO

ore 10.30

Passeggiata alla scoperta di tre piccoli gioielli del circuito museale cittadino

a cura di Italia Nostra – Spoleto

Ingresso unico ridotto per i tre siti € 2,00

È gradita la prenotazione: info@sistemamuseo.it – 0743.218527