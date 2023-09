Giornate Europee del Patrimonio 2023 – Sabato 23 e domenica 24 settembre

Le iniziative nei Musei comunali, alla Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto e al Tempietto sul Clitunno

Ricca serie di iniziative a Spoleto e Campello sul Clitunno in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2023 con tema Patrimonio InVita, che si terranno il 23 e il 24 settembre. Sistema Museo in collaborazione con la Direzione regionale Musei Umbria, il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto e i Comuni di Spoleto e Campello sul Clitunno presenta un programma di iniziative volte alla valorizzazione del vasto patrimonio delle due città.

La giornata di sabato 23 settembre inizia al Museo del Tessuto e del Costume alle ore 15:30 con una visita guidata a cura di Italia Nostra alle preziose collezioni, con gli interventi della storica dell’arte Caterina Sapori, del collezionista Amleto Morosini, delle restrauratrici Lucilla De Angelis e Giuliana Nagni, e dell’artista Adelaide Cioni. L’iniziativa si concluderà al Liceo Artistico di Spoleto alla scoperta del telaio jacuard conservato presso l’istituto scolastico, alla presenza del docente e Vicepresidente di Italia Nostra Giacomo Briguori.

In via straordinaria la giornata continua alla Rocca Albornoz e al Tempietto sul Clitunno, aperti eccezionalmente in orario serale al costo di 2 euro; entrambi i monumenti saranno animati da una serie di eventi pensati per l’occasione.

Alla Rocca alle 19.00, presso la Cappella Borgia, omaggio all’artista greca Eleni Boukoura Altamoura con introduzione di Elena Pettinari e letture di Laura Frascarelli e Diletta Masetti.

La serata continua alle 20:00 con Una serata con Lucrezia, vista guidata alla fortezza incentrata su usi e costumi in epoca rinascimentale. Alle 21.00 il concerto Antiche arie e danze di Spoleto Archi Ensemble presso il salone Antonini. Per l’occasione, la fortezza resterà aperta fino alle ore 22:15 (ultimo ingresso 21:45).

Serata dedicata alla musica anche al Tempietto, dove, dopo la visita guidata delle 19.30, Il Tempietto sul Clitunno patrimonio UNESCO, sarà la volta della Filarmonica “F.M. Ferri” Città di Marsciano che si esibirà alle ore 21:00 con Una Banda al Museo. La visita al monumento sarà garantita fino alle ore 23:00 (ultimo ingresso 22:30).

La giornata di domenica 24 si aprirà con un incontro sull’artigianato e il restauro del tessile presso la chiesa di San Pietro di Spoleto alle ore 10:30. Mentre alla Rocca e al Tempietto sono previste attività dedicate alle famiglie. Laboratori e attività ludiche consentiranno a genitori e bambini dai 4 ai 12 anni di vivere la cultura divertendosi.

Alle 11.00 alla Rocca Nei panni di Lucrezia, laboratorio creativo sul costume rinascimentale, mentre alle 15.30 al Tempietto si svolgerà l’attività ludica Tutto il bello di Campello, un divertente gioco a squadre per conoscere la storia e le bellezze del territorio.

In conclusione, un intrattenimento musicale a cura dell’Associazione Spoleto Musica presso Palazzo Collicola, a partire dalle ore 17:30: per l’occasione, saranno eseguite musiche di Valentino Bucchi, Johan Sebastian Bach, Marcos Balter e Arcangelo Corelli in una rivisitazione in chiave contemporanea di Davide Vallini.Gli esecutori: Sabrina Bacaro al flauto, Gabriele Francioli al clarinetto, Ivo Scarponi al violoncello.

PROGRAMMA

Sabato 23 settembre

MUSEO DEL TESSUTO E DEL COSTUME

15:30 I Tessuti del Museo di Spoleto visita guidata a cura di Italia Nostra

A seguire Il telaio jacquard del liceo Artistico di Spoleto

ROCCA ALBORNOZ

dalle ore 19.15 alle ore 22.15 – Apertura serale

19:00 Letture: omaggio all’artista greca Eleni Boukoura Altamoura

20:00 Visita guidata Una serata con Lucrezia a cura di Sistema Museo

21.00 Concerto Antiche arie e danze di Spoleto Archi Ensemble

(ultimo ingresso ore 21:45)

TEMPIETTO SUL CLITUNNO

dalle ore 19.30 alle ore 23.00 – Apertura serale

19.30 Visita guidata Il Tempietto sul Clitunno patrimonio UNESCO a cura di Sistema Museo

21.00 Concerto Una Banda al Museo della Filarmonica “F.M. Ferri” Città di Marsciano

(ultimo ingresso ore 22:30)

Domenica 24 settembre

CHIESA DI SAN PIETRO A SPOLETO

10: 30 Artigianato e restauro del tessile incontro con Giuliana Nagni

ROCCA ALBORNOZ

11.00 Laboratorio creativo Nei panni di Lucrezia a cura di Sistema Museo

TEMPIETTO SUL CLITUNNO

15.30 Attività ludica Tutto il bello di Campello a cura di Sistema Museo

PALAZZO COLLICOLA

17:30 Intrattenimento musicale a cura dell’Associazione Spoleto Musica

Tariffe Museo del Tessuto e del Costume: €2,00

Tariffe visite guidate Rocca Albornoz e Tempietto: € 5.00

Tariffe attività per famiglie: € 5.00 a bambino

Per la partecipazione è richiesta la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:

Rocca Albornoz 0743.224952

Tempietto sul Clitunno 0743.275085

Palazzo Collicola e Museo del Tessuto e del Costume 0743.46434