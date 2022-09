Sabato 24 e domenica 25 settembre

Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato / Casa Romana – Spoleto

Tempietto sul Clitunno – Campello sul Clitunno

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2022 in programma sabato 24 e domenica 25 settembre e dedicate al tema del patrimonio sostenibile, Sistema Museo in collaborazione con la Direzione Regionale Musei dell’Umbria – Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto e Tempietto sul Clitunno, l’Assessorato alla Valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio del Comune di Spoleto e il Comune di Campello sul Clitunno, promuove un ciclo di iniziative per valorizzare il patrimonio culturale della città e del territorio.

La sera di sabato 24 settembre sono previste tre aperture straordinarie al costo simbolico d’ingresso di 1 euro: la Casa Romana dalle ore 19.00 alle ore 22.00, la Rocca Albornoz e il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto dalle ore 19.30 alle ore 22.30 (ultimo ingresso ore 21.45) e il Tempietto sul Clitunno dalle ore 19.00 alle ore 22.00.

Alla Rocca Albornoz sabato 24 settembre alle ore 17.00 è in programma lo spettacolo dance performance Contemporanea Prece e alle ore 19.30, 20.15 e 21.00 Dall’alto delle torri…di notte, delle suggestive visite guidate ai percorsi difensivi della fortezza dove una guida, già a partire dall’ora del tramonto, illustrerà la stupenda vista che si gode dall’alto dei camminamenti di ronda, resa ancora più affascinante dalla luce notturna.

Un monumento che affascina da secoli, il Tempietto sul Clitunno è il titolo delle esclusive visite guidate in programma sabato 24 settembre alle ore 19.30 e 20.30, con una guida che illustrerà la storia e l’eccezionalità di quest’antico edificio.

Domenica 25 settembre alle ore 11.00 è in programma al Tempietto sul Clitunno Una giornata En Plein Air, un’attività creativa per bambini e famiglie, alle 15.30 alla Casa Romana si svolgerà In fuga dalla domus, una coinvolgente Escape room a squadre ambientata nella Spoletium di 2000 anni fa e alle ore 16.00 alla Rocca Albornoz è in programma la visita guidata I Longobardi a Spoleto a cura di Tiziana Caponi.

Il costo di partecipazione alle visite guidate tematiche è di € 4,00 a persona, ridotto a € 3,00 per i possessori della Spoleto Card e per bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni e gratuito per i bambini fino a 6 anni. (Previo acquisto della Spoleto Card o del biglietto di ingresso al museo).

Per l’attività creativa ‘Una giornata En Plein Air’ la partecipazione è gratuita previo acquisto biglietto d’ingresso per gli adulti accompagnatori, per quella ‘In fuga dalla Domus’ il costo è di € 8,00 a bambino.

Per quanto riguarda la visita guidata ‘I Longobardi a Spoleto’ la partecipazione è gratuita, previo acquisto del biglietto d’ingresso.



Le visite guidate e le attività in programma prevedono la PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti e il rispetto delle norme Covid-19 vigenti.



