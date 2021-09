Patrimonio culturale: TUTTI inclusi! S abato 25 e domenica 26 settembre

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021 – Patrimonio culturale: TUTTI inclusi! – sabato 25 e domenica 26 settembre il Comune di Spoleto, in collaborazione con Sistema Museo, promuove un programma di iniziative per valorizzare il patrimonio culturale cittadino.

Sabato 25 settembre sono previste tre aperture straordinarie al costo simbolico di 1 euro: la Casa Romana dalle ore 19.00 alle ore 22.00, la Rocca Albornoz e il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto dalle ore 19.30 alle ore 22.30 (ultimo ingresso ore 21:45) e il Tempietto sul Clitunno dalle ore 19.00 alle ore 21.00.

Il tema dell’inclusione ha stimolato una riflessione sulla fruibilità, anche da parte di persone con disabilità, di monumenti come la Rocca Albornoz di Spoleto, per questo è prevista alle ore 19.30 del 25 settembre “Senti che storia”, una visita guidata sensoriale che consentirà a Ipo e non vedenti di immergersi nella storia dell’imponente fortezza papale del XIV secolo.

Durante la serata sarà possibile partecipare a delle esclusive visite guidate ai percorsi difensivi alle ore 19.30 – 20-00 – 20.45 dove una guida, a partire dall’ora del tramonto, illustrerà la stupenda vista che si gode dall’alto dei camminamenti di ronda, resa ancora più affascinante dalla luce notturna.

Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre il programma prevede anche le visite guidate ai percorsi difensivi della fortezza alle ore 15.00 – 16.00 – 17.00 (in caso di maltempo la visita ai percorsi difensivi sarà sostituita con una visita guidata al ciclo pittorico della Camera Pinta).

“Un monumento che affascina da secoli, il Tempietto sul Clitunno” è il titolo delle esclusive visite guidate, in programma il 25 settembre alle ore 19.30 e alle ore 20.30, con una guida che illustrerà la storia e l’eccezionalità di quest’antico edificio.

Domenica 26 settembre il programma prevede anche “Secoli di storia tra le mani”, visita tattile al modello tridimensionale della Basilica di San Salvatore, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00 presso il foyer del Teatro Caio Melisso, attività gratuita a numero chiuso con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni:

Sistema Museo | dal mercoledì al lunedì Tel. 0743.46434 | spoleto@sistemamuseo.it