Appuntamento sabato 14 ottobre

Il 14 ottobre 2023, a Spoleto, tornano le Giornate d’Autunno del FAI. I 35 apprendisti dell’Ipseoasc “G.de Carolis” condurranno i visitatori alla conoscenza del Fidenzoni, dei suoi tanti progetti ideati e di alcuni realizzati in città. Grazie al coordinamento di Tatiana Ruggieri, docente di Storia dell’Arte, della stretta collaborazione con la sezione di Spoleto dell’Archivio di Stato, con la direttrice, dottoressa Cinzia Rutili, gli archivisti dottor Paolo Bianchi e dottoressa Maria Paola Bianchi e alla disponibilità dell’architetto Moreno Orazi e di Emanuele Mariani, Spoleto ritorna ad essere inserita nei luoghi FAI da visitare.

Partendo dai documenti del fondo Fidenzoni, conservati nella sezione di Spoleto dell’Archivio di Stato di Perugia, il breve trekking urbano intende gettare luce su una proposta di progettazione urbana per piazza della Libertà ideata dall’architetto Paolo Fidenzoni (Spoleto 1896- Roma 1980) e solo in parte realizzata. Il suo amore per la città d’origine e per il suo patrimonio archeologico e storico-artistico si rendono evidenti lungo tutto il corso del suo operato professionale.

L’attualità della proposta del Fidenzoni per molte parti della città investe anche tutto il territorio circostante, il cosiddetto “agro”, testimoniando una visione lungimirante, attenta alle esigenze di coniugare la modernità alla conservazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente, del tessuto urbano preesistente, ma non solo, anche proponendo addirittura degli itinerari turistici per far conoscere proprio quelle zone rurali che erano ancora ben lungi dall’essere considerate appetibili come mete da visitare, al contrario di oggi.

Questa attenzione ad uno sviluppo urbano sostenibile di cui Fidenzoni è precursore, è oggi presente nelle diverse leggi a tutela del patrimonio.

ORARIO

Sabato: 09:30 – 11:30 / 15:00 – 17:00

Sezione Archivio di Stato Spoleto, largo Ermini

https://fondoambiente.it/luoghi/itinerario-fidenzoni-architetto-a-spoleto-?gfa