Giornata nazionale della “Camminata tra gli Olivi”. Per Accade d’Autunno a Spoleto, una iniziativa inserita in Frantoi Aperti

Il Comune di Spoleto aderisce per l’ottavo anno consecutivo alla Giornata nazionale della “Camminata tra gli Olivi” promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Anche quest’anno l’evento è inserito nella programmazione di “Frantoi Aperti” con lo scopo di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, la tutela e la promozione dell’ambiente e del paesaggio olivicolo e la diffusione della storia dell’olivicoltura.

L’edizione 2024, prevista come unica data nazionale domenica 27 ottobre, è legata al tema dell’abbandono dell’olivicoltura tradizionale e storica, una vera e propria emergenza che colpisce il territorio italiano al punto che l’Associazione Città dell’Olio si è fatta promotrice di una proposta di legge nazionale per il contrasto dell’abbandono di questo tipo di olivicoltura.

La camminata di quest’anno, sarà una semplice escursione ad anello con partenza e arrivo dalla fattoria biologica “Patrice” nella frazione di Uncinano n. 148 (partenza alle ore 9.30).

Lungo il percorso si alterneranno oliveti, campi, boschi e profumi della macchia mediterranea a testimonianza del rispetto per la biodiversità che le aziende agricole di questa zona dimostrano verso la loro terra.

Il facile tracciato, 4 km circa, per un tempo di percorrenza orientativo di una ora e mezza, insiste per la maggior parte intorno a quote collinari e non presenta dislivelli impegnativi, rendendolo ben fruibile a tutti (si consiglia tuttavia di indossare un abbigliamento adeguato).

Al termine dell’escursione, nella fattoria biologica “Patrice”, verrà offerta ai partecipanti una degustazione di prodotti delle aziende agricole del territorio riunite nell’Associazione “Terre del Ducato di Spoleto”.

La giornata verrà inoltre allietata da musica dal vivo e da laboratori del gusto che vedranno protagonisti non solo l’olio novello, ma anche tutta un’altra serie di prodotti e produzioni tipiche della nostra tradizione.

La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0743 218620 o scrivendo all’indirizzo email front.iat@comune.spoleto.pg.it (i posti per la degustazione sono limitati – primi 100 prenotati- e potrà partecipare solo chi regolarmente iscritto).

In caso di maltempo il Comune di Spoleto posticiperà l’iniziativa comunicando tempestivamente la nuova data.