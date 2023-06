Giornata mondiale per l’ambiente: a Spoleto si è concluso il progetto “La mia scuola Plastic Free”

L’assessore Agnese Protasi:”Decliniamo a livello locale una tematica globale come quella riduzione dell’uso della plastica. Il progetto è promosso dal dal Comune di Spoleto, dall’Arpa Umbria, l’Auri e dalla Valle Umbra Servizi

Il 5 giugno 2023 ricorre la Giornata mondiale per l’ambiente, iniziativa globale promossa dal Programma delle Nazioni unite per l’ambiente (UNEP) per ricordare l’importanza di preservare il nostro pianeta. Slogan di quest’anno è #BeatPlasticPollution e tutte le attività si concentreranno alla lotta all’inquinamento da plastica.

A Spoleto si è concluso nei giorni scorsi il progetto “La mia scuola Plastic Free”, promosso dal Comune di Spoleto, dall’Arpa Umbria, dall’Auri e dalla Valle Umbra Servizi con lo scopo di informare e sensibilizzare gli studenti sulla pericolosità dell’inquinamento dovuto ai rifiuti di plastica e di incoraggiare comportamenti positivi per ridurre il più possibile questo fenomeno.

Un percorso che, come evidenziato anche dagli studenti nel corso dell’incontro finale svoltosi a Palazzo comunale (qui la registrazione https://www.youtube.com/watch?v=7_zErxhi1Vc), non solo è stato utile per comprendere l’importanza di avere erogatori di acqua alla spina e dei secchi per la differenziata per ridurre l’utilizzo della plastica nelle scuole, ma li ha anche aiutati a riflettere sull’effetto dei comportamenti quotidiani e a ripensarli almeno in parte.

“ Si tratta di un progetto in itinere – ha spiegato l’assessore all’ambiente Agnese Protasi – che cerca di declinare a livello locale, attraverso il coinvolgimento dei nostri studenti e delle nostre scuole, un tema globale come quello della riduzione della plastica. Quello di quest’anno è stato uno step importante, sia in termini di formazione e sensibilizzazione, sia per quanto riguarda la conoscenza di quello che, anche singolarmente, si può fare nella quotidianità. L’obiettivo è accrescere il coinvolgimento delle scuole, condividendo con loro le attività ed i percorsi da sviluppare nel corso dell’anno scolastico”.

“La formazione è creazione di valore per le comunità presenti e future – ha affermato Danilo Vivarelli, direttore Servizio Igiene Ambientale di Valle Umbra Servizi – l’impegno che come società mettiamo nei progetti di educazione ambientale nasce dalla convinzione che il rispetto per l’ambiente cominci proprio tra i banchi di scuola arrivando a coinvolgere l’intera collettività: ragazzi, genitori, insegnanti e personale non docente. E’ quindi nel trasmettere alle giovani generazioni buone pratiche quotidiane – ha concluso – che si possono adottare comportamenti virtuosi concreti a beneficio di tutti”.

In vista del prossimo anno è stato già messo in calendario un primo incontro a settembre con i rappresentati delle classi, i docenti, i dirigenti scolastici, il Comune di Spoleto, Valle Umbra Servizi, ARPA e AURI, per ricalibrare le attività e trasformare il programma di educazione alla sostenibilità in “La nostra scuola Plastic Free”.​