Giornata mondiale dell’Acqua: Comune e Arpa Umbria insieme alle scuole

In occasione delle celebrazioni per la Giornata mondiale dell’Acqua 2026, Arpa Umbria e Comune di Spoleto, in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia e il MuST – Museo delle Scienze e del Territorio, hanno organizzato per venerdì 20 marzo una uscita didattica alle Fonti del Clitunno insieme alle classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Spoleto 1.

L’intera giornata sarà all’insegna non solo della tutela della risorsa acqua, ma abbraccerà tutti i temi della Sostenibilità e dell’Agenda 2030. Accompagnati dal personale di Arpa e del Comune di Spoleto i bambini e le bambine raggiungeranno con modalità sostenibili (prima in treno e poi a piedi, attraverso il percorso ciclopedonale) il Parco delle Fonti del Clitunno dove, insieme agli esperti, svolgeranno laboratori scientifico-didattici per la conoscenza e la comprensione degli ecosistemi acquatici e dell’impatto dell’uomo sulle risorse ambientali.

L’evento, che coinvolge 80 bambini e bambine e 16 insegnanti della scuola primaria di Baiano di Spoleto, è inserito nel quadro della collaborazione che lo scorso dicembre l’Arpa e l’amministrazione comunale hanno avviato, attraverso uno specifico protocollo di intesa, per lo sviluppo di attività comuni di formazione e di educazione ambientale.

Un percorso di collaborazione che ha contemplato la realizzazione di un corso destinato ai docenti – a cura della Scuola di Alta Formazione Ambientale (SAFA) di Arpa Umbria e del Servizio Ambiente del Comune di Spoleto – durante il quale sono stati affrontati i temi dell’educazione ambientale e della sostenibilità alla luce del quadro europeo delle competenze green (GreenComp), fornendo al contempo ai docenti strumenti ed esempi pratici per l’inserimento dell’educazione ambientale nell’offerta formativa della scuola e nei percorsi per l’insegnamento dell’educazione civica.

Il percorso proseguirà con l’uscita a Monteluco il prossimo 24 Aprile sul tema “La lecceta e i suoi tesori”, organizzata dal Comune di Spoleto e dal MuST – Museo delle Scienze e del Territorio, per poi concludersi a giugno con un evento dedicato alla sostenibilità, nel corso del quale i ragazzi metteranno in scena lo spettacolo teatrale per la diffusione delle “competenze scientifico-ambientali” acquisite.