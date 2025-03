Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo: al Cinema Sala Frau l’evento “LEGÀMI” con il Dott. Marco Bertelli

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, il 2 aprile 2025, la Cooperativa Il Cerchio organizza l’evento “LEGÀMI” – Incontro e dibattito su autonomie e qualità di vita nell’autismo. L’iniziativa si terrà presso il Cinema Sala Frau (Vicolo S. Filippo, Spoleto) a partire dalle ore 9:00, con la partecipazione di esperti del settore e la proiezione di materiali audiovisivi dedicati al tema dell’autismo e dell’inclusione. Sarà proiettato il video della marcia dei bradipi veloci, un’esperienza di cammino, consapevolezza e inclusione e il corto “L’appartamento”, racconto di una giornata di Co-Housing. Tra i relatori spicca la presenza del Dott. Marco Bertelli, psichiatra di fama internazionale, Presidente della SIDIN (Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo) e della sezione Autismo dell’Associazione Mondiale di Psichiatria. Il Dott. Bertelli offrirà un contributo scientifico di grande valore sul tema delle autonomie e della qualità della vita delle persone autistiche. Oltre a lui, interverranno:  Roberto Lazzerini, esperto di Cinema  Maurizio Balloi, professore del Liceo Sansi-Leonardi-Volta  Don Vito Stramaccia, sacerdote  Adelaide Colombo, Presidente AIAS  Serenella Banconi, Presidente Cooperativa Il Cerchio Un appuntamento imperdibile per approfondire il tema dell’autismo e dell’inclusione sociale, attraverso il confronto con professionisti e testimonianze dirette. L’ingresso è libero per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0743221300.