Giornata Mondiale del Teatro. Il Comune premia l’attrice Diletta Masetti

In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, il Comune di Spoleto premierà l’attrice Diletta Masetti. La cerimonia di consegna del riconoscimento è in programma domenica 29 aprile ore 16.30 nella Sala XVII Settembre del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Nata a Spoleto , in seguito ad una lunga formazione nel mondo della danza con Daniela Malusardi, si laurea in “Cultura e tradizioni del mondo classico” e ottiene un diploma di laurea in Recitazione presso l’Accademia Nazionale d’Arte drammatica “Silvio d’Amico”. Lavora con diversi registi teatrali, tra i quali Lorenzo Salveti, Gabriele Lavia, Matteo Tarasco, Daniele Salvo, Francesco “Bolo” Rossini, Jared McNeill in messinscene classiche e contemporanee. Dal 2015 collabora stabilmente con il suo Maestro, Marco Filiberti, ricoprendo ruoli da protagonista nelle produzioni “Il Crepuscolo di Arcadia. Dieci quadri per un’opera mondo” (Calliope), “Intorno a Don Carlos. Prove di autenticità”(Elisabetta di Valois), “Conversation Pieces (Spirito della Conoscenza e Visione della Bellezza) e “Cahiers d’Écriture. Due studi preparatori per “À la Recherche du Temps Perdu” di Marcel Proust (Berma). È Kundry nel film “Parsifal” dello stesso Filiberti, uscito nelle sale nell’autunno 2021 e ora disponibile su Amazon Prime. Nel 2021 va in scena con il suo primo monologo, diretto da Claudio Jankowski, in cui veste i panni della Signorina Else di Schnitzler. Continua a esplorare il mondo del femminile con un monologo sulla Callas “Permettetemi solo di scrivere il mio nome. La vera storia di Maria Callas” che scrive, dirige e interpreta con la collaborazione di Carlo Emilio Lerici e con un monologo di Frank McGuinness “Baglady” per la regia di Gabriele Furnari Falanga, che la dirige anche in “Medea”. Per la televisione recita due monologhi teatrali per il programma “Colpo di scena” condotto da Pino Strabioli su Rai3 e interpreta il ruolo di Eliana Borromini ne “Il Paradiso delle Signore 3-daily” su Rai1. Ha recentemente girato “Dolce Tempesta”, cortometraggio patrocinato dal Comune di Spoleto e diretto da Dario Pastorino in cui interpreta Francesca, giovane madre vissuta negli anni Cinquanta, vittima di una brutta malattia. Prende parte a diversi recital con il Maestro Marco Scolastra e recentemente ha iniziato una collaborazione con il Maestro Fabrizio De Rossi Re. Attualmente è in scena al Teatro Due di Parma con “L’Avventuriero” per la regia di Giacomo Giuntini e con “Racconto d’Inverno” per la regia di Jared McNeill. Vince il premio SIAE nel 2013 e il Premio UmbriaRoma 2021. Da anni si occupa di promozione e di organizzazione teatrale per diversi enti e associazioni e di insegnamento in diverse realtà teatrali del territorio umbro.