Giornata Mondiale del rifugiato. Incontro il 19 giugno al Cinema Sala Frau

Per la Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 2000 in occasione della ricorrenza, che si sarebbe compiuta nell’anno successivo, del 50° anniversario della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, adottata il 28 luglio 1951, mercoledì 19 giugno al Cinema Sala Frau si terrà un tavolo di confronto sul tema del lavoro come strumento di inclusione socio-lavorativa.

L’appuntamento è organizzato dal Comune di Spoleto, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Cerchio e il Sistema Accoglienza Integrazione. Interverranno Patrizia Costantini, SAI Spoleto, Maurizio Cei, responsabile SAI empolese valdelsa e Mauro Falando, responsabile orientamento coop. Solidarci ente attuatore progetti SAI, avrà inizio alle ore 16.

L’intervento di chiusura sarà a cura dell’assessore al benessere e innovazione sociale Luigina Renzi.

Sono previsti i contributi di alcune aziende e cooperative ospitanti del territorio.