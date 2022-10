Giornata mondiale degli insegnanti, venerdì 14 ottobre la proiezione del docu-film “Mr Bachmann e la sua classe”

Ore 17 al Cinema Sala Pegasus

In occasione della Giornata mondiale degli insegnanti, voluta nel 1994 dall’UNESCO per commemorare la sottoscrizione delle Raccomandazioni sullo status di insegnante, avvenuta nel 1966, venerdì 14 ottobre è in programma alla Sala Pegasus la proiezione del docu-film “Mr Bachmann e la sua classe”, vincitore dell’Orso d’Argento al Festival di Berlino 2022.

L’appuntamento, organizzato dal Cinema Sala Pegasus in collaborazione con il Comune di Spoleto e l’assessore al benessere e alla formazione Luigina Renzi, si terrà alle ore 17.00 e sarà ad ingresso gratuito.

Il docu-film della regista tedesca Maria Speth celebra Mr Bachmann, professore nella scuola di Stadtallendorf, attraverso un lungo documentario che riprende gli studenti e le lezioni di Bachmann lasciando che a parlare siano i protagonisti stessi della storia.