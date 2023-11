Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Renzi: “Circa 100 donne in un anno è un dato che fa paura”

Gli appuntamenti in programma dal 20 novembre

Anche quest’anno il Comune di Spoleto organizza una settimana di iniziative in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999, in ricordo delle tre sorelle Mirabal, deportate, violentate e uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana.

Numerosi gli appuntamenti in programma nella settimana dal 20 al 26 novembre organizzati dal Comune di Spoleto – Assessorato benessere e all’innovazione sociale, alla formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona guidato da Luigina Renzi con la collaborazione delle Associazioni operanti nel territorio.

Per tutta la settimana si terranno incontri con gli studenti dell’Istituto Campani – Spagna per parlare del codice rosa e dei centri CAV Antiviolenza a cura della Asl Umbria 2, con la dott.ssa Fulvi referente Violenza di Genere dell’Ospedale di Spoleto, inf. Mara di Matteo, dott.ssa Alessia Passaquieti, Emilia torchietti Consultorio Familiare, Marina Antonini (CAV Centro antiviolenza Crisalide) e Tilde Fabi (Associazione Il Girasole).

A partire da venerdì 24 novembre la scalinata di piazza Pianciani sarà illuminata di rosso dalle ore 17.00. Iniziativa a cura del Comune di Spoleto e A.se srl.

Per sabato 25 novembre è in programma Spoleto in Marcia che partirà dai giardini di viale Matteotti alle ore 10.30 (ritrovo ore 9.45 per iscrizione). Ad aprire la camminata ci saranno gli interventi delle autorità e dei presidenti delle Associazioni partecipanti Rotaract Club, Innerwheel e Rotary Club di Spoleto, mentre il contributo del presidente del Centro Crisalide è previsto a piazza Pianciani. Si proseguirà fino a piazza del Comune dove si esibirà la Team Dance e al Giro della Rocca dove si potrà assistere alla testimonianza di una vittima di violenza a cura della associazione “Filo Rosso“. Al bar ‘La Portella’ verrà organizzata una pausa ristoro a cura di Rotaract Club, Innerwheel e Rotary Club di Spoleto. Durante l’evento ci saranno delle letture a cura degli studenti dell’IIS Spoleto Spagna – Campani in rappresentanza dell’ITIS – IPSIA – ITCG che indosseranno simboli contro la violenza sulle donne.

Per tutta la mattina di sabato 25 in piazza Duomo sarà allestito “Questo non è amore” uno stand informativo campagna permanente della Polizia di Stato per la prevenzione e contrasto della

violenza contro le donne e alle ore 11.00 presso la Compagnia Carabinieri di Spoleto in via dei Filosofi “Una stanza tutta per sé”, inaugurazione del progetto realizzato dal Soroptimist International d’Italia Club Valle Umbra con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.

Sempre sabato 25 alle ore 16.30 in piazza Pianciani sono in programma letture di testi a cura della Associazione Fidapa e Associazione Donne contro la Guerra.

Le iniziative si chiuderanno domenica 26 novembre con la Messa per le donne vittima di violenza alle ore 11.30 nella Chiesa di San Gregorio Maggiore.

“Circa 100 donne in un anno è un dato che fa paura – ha dichiarato Luigina Renzi assessore al benessere e innovazione sociale e formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona – È nostro dovere e responsabilità di ciascuno far sì che non succedano più episodi di violenza e abusi. Si tratta di una questione culturale e dobbiamo impegnarci e partire dalle scuole, educando le giovani generazioni al rispetto e alla parità di genere perché l’educazione può veramente fare la differenza”.