Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne, gli appuntamenti in programma a partire da venerdì 22 novembre

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999, in ricordo delle tre sorelle Mirabal, deportate, violentate e uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana, Il Comune di Spoleto in collaborazione con associazioni del territorio e istituzioni scolastiche, ha organizzato una serie di iniziative.

Per tutto il mese di novembre, nelle scuole superiori, si terranno incontri di sensibilizzazione, consapevolezza e preparazione alla marcia contro la violenza sulle donne curati dalla Associazione Il Filo rosso in collaborazione con il Centro Antiviolenza Crisalide (CAV) di Spoleto, Rotaract Club di Spoleto ed Inner Wheel.

Venerdì 22 novembre alle ore 16.30, la Sala dello Spagna a Palazzo comunale ospiterà una iniziativa a cura della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari (FIDAPA) con Laura Caldara, personal coach, public speaking, giornalista e pubblicista, dal titolo La Forza Nascosta: donne, archetipi e comunicazione alchemica.

Sabato 23 novembre alle ore 9.30 torna Spoleto in Marcia contro la violenza sulle donne, a cura di Rotaract Club di Spoleto, Inner Wheel, in collaborazione con Associazione Il Filo Rosso, ADS Team Dance Spoleto e Centro Antiviolenza Crisalide (CAV), marcia con partenza dai Giardini dell’Ippocastano con gli studenti delle scuole del territorio per ricordare le donne vittime di violenza che terminerà a piazza Duomo con un momento di riflessione silenziosa. Partecipano le scuole cittadine: DD1 (Beroide), IC Spoleto 2, IIS Sansi Leonardi Volta, IIS Spagna Campani, IPSEOASC De Carolis | a cura di Rotaract Club di Spoleto, Inner Wheel, in collaborazione con Associazione Il Filo Rosso, ADS Team Dance Spoleto e Centro Antiviolenza Crisalide (CAV).

Due le iniziative in programma da sabato 23 a lunedì 25 novembre: la fontana di piazza del Mercato sarà illuminata di rosso (a cura del Comune di Spoleto e A.se srl) e Un segno rosso per eventi sportivi, allenamenti, attività commerciali, un invito a mettere un segno rosso sul viso in occasione di gare o allenamenti e ad indossare al pubblico indumenti di colore rosso, quale simbolo della lotta contro la violenza sulle donne (l’iniziativa è a cura del Comune di Spoleto, Associazioni sportive e Commercianti).

Lunedì 25 novembre alle ore 19.00 alla Sala Pegasus, si terrà La musica è donna, un concerto del trio CALLIOPE formato da Valentina Antonelli al flauto, Letizia Rossi al clarinetto e Diletta Maria Beatrice Bellucci al pianoforte, che eseguirà musiche di Teresa Procaccini, Germaine Tailleferre, Jean Coulthard, Slava Vorlovà, Catherine Neville, Andreina Costantini. Evento ad ingresso gratuito a cura del Trio Calliope e del Centro Antiviolenza Crisalide (CAV).