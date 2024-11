Il 20 novembre si celebra la Giornata internazionale e la Giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dall’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale ONU il 20 novembre 1989, e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176.

Il Comune di Spoleto ha organizzato una programmazione di eventi dal 20 al 30 novembre, che coinvolgeranno anche gli altri comune della Zona Sociale n. 9 (Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria).

Il 20 novembre alle ore 18.00 al Cinema Sala Frau, nell’ambito della campagna regionale “Mi affido se ti affidi”, è in programma la proiezione di “The quiet girl” un film di Colm Bairéad. A seguire Paola Coccia, coordinatrice del Servizio Sociale della Zona sociale n. 9 e referente di area per l’affido, insieme ad alcune famiglie affidatarie e alla psicoterapeuta Patrizia Trabalza, dialogherà con il pubblico. Al termine è previsto un aperitivo con degustazione dei prodotti della Fattoria Sociale.

Sempre il 20 novembre, a seguito dell’adesione del comune di Spoleto all’iniziativa “Go Blue” promossa da ANCI-UNICEF, verrà illuminata la fontana in piazza del Mercato. All’indirizzo www.unicef.it/goblue tutti i cittadini potranno scoprire i monumenti illuminati di tutte le città italiane che simbolicamente ricorderanno la Convenzione ONU.

Dal 20 al 30 novembre ci saranno anche due proiezioni video nei percorsi meccanizzati Posterna, Spoleto Sfera e Ponzianina (“Il nido: i diritti prendono forma” e “P.I.P.P.I.” Programma di intervento di aiuto e sostegno alle famiglie) e la mostra fotografica diffusa “Spoleto per la giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, dislocata nei totem del Comune presenti tra piazza Polvani e piazza Campello. mostra fotografica diffusa nei totem comunali dislocati nella città di Spoleto.

Il 22 novembre, alle ore 15.30 nella Biblioteca comunale a Palazzo Mauri, a cura dell’associazione Risorse e talenti si terrà l’incontro “La Convenzione ONU oggi: come ASCOLTARE gli adolescenti. Strategie di supporti efficaci” rivolto a genitori, nonni, insegnanti, educatori condotto da Sara Bodio, dottoressa in comunicazione, Life, Teen & professional Coach Umanista Mediatore Penale Minorile.

Sempre alla Biblioteca comunale per il progetto “Biblio You – Giovani energie in biblioteca” il 22 novembre alle ore 15.00 è in programma il corso di Clownterapia a cura dell’associazione “Il filo Rosso” rivolto alle ragazze e ragazzi. Alle ore 18.00 appuntamento con Il CINEMA SOLUBILE, a cura dell’Associazione La Mama Umbria International: l’artista Federico Bonelli condurrà un gioco sottoforma di format cinematografico sperimentale ispirato al futurismo, che coinvolgerà 11 squadre per la creazione di un video inedito. Alle ore 18.30, a cura dell’Associazione Uovo di Colombo, podcasting con i ragazzi del podcast “Sala relax”. Gli speakers intervisteranno personaggi locali, offrendo al pubblico uno spazio di dialogo e confronto con figure che contribuiscono alla vita culturale e sociale del territorio.

Due gli appuntamenti che si terranno il 23 novembre: alle ore 17.00, a cura dell’associazione Il filo rosso, è in programma “Radici in movimento”, percorso laboratoriale condotto da Elisabetta Proietti e Pietro Elisei rivolto ai giovani per incentivare la formazione e l’inclusione sociale, mentre alle ore 18.00 sarà la volta di Il CINEMA SOLUBILE, a cura dell’Associazione La Mama Umbria International (visione dei cortometraggi e premiazione accompagnata dalla banda Unorosso).

Il 28 novembre alle ore 15.30, sempre a Palazzo Mauri, incontro a cura dell’associazione Risorse e talenti sul tema “Diritto all’ascolto e alla partecipazione” rivolto a genitori, nonni, insegnati, educatori, con Susanna Biancifiori, sociologa applicata, Life, Teen & Parent Coach Umanista.

Il 29 novembre alle ore 15.00 si terrà il corso di Clownterapia a cura dell’associazione “Il filo Rosso” rivolto alle ragazze e ai ragazzi; alle ore 18.30 podcasting con i ragazzi del podcast “Sala relax”, a cura dell’Associazione Uovo di Colombo, con gli speakers che intervisteranno personaggi locali, offrendo al pubblico uno spazio di dialogo e confronto con figure che contribuiscono alla vita culturale e sociale del territorio.

Due gli appuntamenti conclusivi di “Biblio You – Giovani energie in biblioteca”. Il 30 novembre alle ore 15.00 al Cantiere Oberdan, a cura dell’Associazione La Mama Umbria International, in programma il laboratorio creativo di danza, musica e teatro per giovani adolescenti condotto da Arianna De Angelis Marocco, Jared Mc Neill e Claudio Scarabottini. Alle ore 17.00 a Palazzo Mauri, a cura dell’associazione Il filo rosso “Radici in movimento”, percorso laboratoriale condotto da Elisabetta Proietti e Pietro Elisei rivolto ai giovani per incentivare la formazione e l’inclusione sociale.

Sei gli appuntamenti in programma dal 20 al 30 novembre nei comuni della Zona Sociale n. 9 di Spoleto, Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno e Giano dell’Umbria, con gli esperti dell’Associazione Risorse & Talenti che condurranno una serie di laboratori sui diritti: