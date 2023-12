Domenica 3 dicembre 2023

In occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità, in programma domenica 3 dicembre 2023, Sistema Museo, grazie alla collaborazione con il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto – Tempietto sul Clitunno – Palazzo Collicola e i Comuni di Spoleto e Campello sul Clitunno, promuove un calendario di visite guidate multisensoriali svolte da operatori formati al Museo Omero di Ancona, per rendere accessibile anche a ipo e non vedenti e a non udenti il patrimonio culturale del territorio.

L’iniziativa, dal titolo L’arte in tutti i sensi, coinvolge la Rocca Albornoz di Spoleto, dove alle 12.00 si svolgerà una visita guidata tattile dedicata ai longobardi e alla Basilica di San Salvatore illustrata attraverso il modellino del monumento UNESCO e il calco dell’architrave del portale di accesso, reso disponibile grazie alla collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.

Il tema dei Longobardi sarà approfondito alle 15.00 presso l’altro monumento UNESCO del Ducato di Spoleto, il Tempietto di Campello sul Clitunno, dove i dipinti e i rilievi che lo decorano potranno essere “toccati con mano” grazie ad un libro tattile. Inoltre, durante l’orario di apertura, dalle 10.00 alle 15.00, i visitatori potranno usufruire di due video in LIS che illustrano il popolo dei Longobardi e raccontano l’architettura del Tempietto attraverso contenuti multimediali inclusivi, dove alla Lingua dei Segni Italiana si affiancano immagini, video, grafica animata, sottotitoli.

La speciale giornata si conclude a Palazzo Collicola alle 16.30 con una visita guidata alla mostra Eternity, her responsive body and other stories di Petra Feriancová, di recente inaugurata al Piano Nobile, che si presta in modo particolare ad un approccio multisensoriale.

Si ringrazia l’Associazione Italia Langobardorum.

La partecipazione è gratuita. La prenotazione è obbligatoria. 0743.224952 / 46434 spoleto@sistemamuseo.it ​