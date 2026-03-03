Giornata Internazionale della Donna. Prossimi appuntamenti previsti fino a domenica 8 marzo

Sei le iniziative in programma per questa settimana in occasione della Giornata Internazionale della Donna, organizzate dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni e gli enti del territorio.

Si comincia venerdì 6 marzo alle ore 18 al Botanical Garden di Palazzo Mauri dove è in programma “Liber, parole libri donna”, evento conclusivo del corso di lettura espressiva svolto con i ragazzi e le ragazze del Liceo Scienze Umane di Spoleto condotto dalla giornalista Elisabetta Proietti. L’iniziativa curata dall’Associazione Il Filo Rosso con il patrocinio del Comune di Spoleto, vedrà la lettura di testi tratti dalle opere di Alda Merini, Pierpaolo Pasolini e Joyce Lussu, con interventi musicali della Young Band di Spoleto.

Due le presentazioni di libri a Palazzo Mauri in calendario sabato 7 marzo. Alle ore 16 alla sala del II piano si terrà “Femminile sovranista. Giorgia Meloni e il corpo delle donne” (Tab edizioni) di Caterina D’Ambrosio, nel corso del quale è previsto l’intervento di Sarah Bistocchi, Presidente Assemblea Legislativa Regione Umbria. “Giorgia Meloni è la prima donna a capo del governo italiano in ottant’anni di storia repubblicana. La prima ad aver infranto il soffitto di cristallo. Solo il suo, però. Chi si aspettava che potesse essere il grimaldello per una società più aperta e inclusiva, con un occhio di riguardo per le donne, è rimasto presto deluso. La regola delle tre P (patria, populismo e pena) guida ogni sua scelta. Il suo governo non è né femminile né femminista, anzi, il corpo delle donne è diventato terreno di scontro politico. Questo libro è una fotografia di quanto accaduto sinora e una piccola cassetta degli attrezzi per capire, al di là degli slogan, come sta cambiando il mondo in cui si muovono le donne italiane”.

Caterina D’Ambrosio, giornalista, ha scritto di cultura, politica ed economia per carta stampata, magazine e web. Autrice per Rai e Mediaset, ha collaborato con «l’Unità», «l’Unione Sarda», «Fortune Italia», «Il Sole 24 Ore», Treccani, vanityfair.it, nonché con Radio Popolare, RDS, Rai Radio2. Da alcuni anni si occupa di comunicazione politica.

Sempre sabato 7 marzo a Palazzo Mauri, ma nel Botanical Garden e alle ore 17.30, è in programma la presentazione del libro “Una generazione alla volta” (Edizioni Era Nuova APS) di Maura Coltorti. L’incontro, che sarà aperto dal saluto istituzionale dell’assessora del Comune di Spoleto Luigina Renzi, vedrà l’autrice in dialogo con la giornalista Elisabetta Proietti. Nel corso dell’iniziativa si terrà la lettura di brani scelti a cura di Anna Rita Antonelli, Laura Frascarelli e Leonilde Gambetti.

“Tre donne, tre generazioni: La nonna Gina, ragazza madre negli anni Trenta, la figlia Maria, che negli anni Cinquanta costruisce il suo futuro tra lavoro e sacrifici, fino alla narratrice che prova a ricomporre una piccola storia familiare. Intorno a loro, le vite di altre donne, che rivelano un mondo femminile spesso invisibile: esistenze comuni, che hanno trasformato il quotidiano in una battaglia di dignità e resistenza”.

Maura Coltorti è nata a Spoleto nel 1960. Sposata, mamma di Michele e nonna della piccola Vittoria, è per lei che ha iniziato a scrivere e custodire i ricordi di famiglia. Ha lavorato per anni nel mondo dell’artigianato, coltivando un sapere manuale che oggi rivive nei suoi quadri, collage originali realizzati con tecniche e materiali vari. Accanto all’arte, ha dedicato tempo ed energie all’impegno civico, partecipando alla vita politica ed associativa della sua città. Attualmente è la Vicepresidente del Consiglio Comunale di Spoleto, che vive come prosecuzione naturale del suo percorso umano e politico.

Domenica 8 marzo alle ore 15 nei giardini antistanti la Chiesa di Bazzano inferiore si terrà l’inaugurazione di una panchina rossa contro la violenza sulle donne a cura della Proloco di Bazzano inferiore.

Ancora domenica 8 marzo, ma alle ore 17.00 nel Botanical Garden di Palazzo Mauri si terrà “Donna a colori”, una iniziativa curata dall’Associazione Il Filo Rosso, con il patrocinio del Comune di Spoleto che ospiterà la presentazione del volume “I cb…lu caldi e altri colori” di Cristina Bonucci, “un’opera che propone un’originale e approfondita riflessione sul significato del colore, esplorato nelle sue dimensioni scientifiche, culturali, percettive e simboliche. Un percorso affascinante che intreccia fisica, arte, moda e pensiero contemporaneo, offrendo al lettore strumenti nuovi per interpretare la realtà attraverso lo sguardo del colore; l’evento è un dialogo sui colori, in cui scienza, arte e riflessione contemporanea si confronteranno per restituire al colore la sua natura di esperienza viva, dinamica e trasformativa. Il testo è arricchito dalla prefazione del Professor Giovanni Carlotti, Professore ordinario di Fisica presso l’Università degli Studi di Perugia, e dai contributi di James Hay, Direttore del Dipartimento di Studi dei Media e del Cinema della University of Illinois, a testimonianza del valore scientifico e culturale dell’opera”.

L’appuntamento che vedrà l’intervento del prof. Giovanni Carlotti e la presentazione del percorso ludico e formativo “I colori a tavola” per bambini e bambine curato e realizzato dalla nutrizionista Brunella Martinelli , sarà impreziosito dagli intermezzi musicali del quartetto Hanami, che accompagneranno il pubblico in un’esperienza culturale armonica e coinvolgente.

Cristina Bonucci Stilista dell’Immagine nata a Spoleto con la passione per la bellezza e per l’arte, unite ad un costante percorso interiore. Dopo l’università, ha cominciato la ricerca e gli studi sulle forme e i colori. Dall’arte eredita la possibilità di ideare e disegnare i figurini moda e creare lo stile e l’immagine ‘su misura’ di ogni persona, sia donna che uomo.

Il Comune di Spoleto, inoltre, aderisce alla campagna “Contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca”, promossa dalla Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del consiglio dei Ministri e realizzata da ANCIcomunicare. La campagna prevede una comune azione di sensibilizzazione, informazione, comunicazione contro la violenza maschile sulle donne, trasformando il messaggio in un richiamo costante e condiviso. Per l’iniziativa che durerà tutto l’anno e coinvolgerà l’Amministrazione, la cittadinanza e le scuole del territorio, è stata individuata la bandiera bianca quale strumento principale per rappresentare identità, presenza ed impegno pubblico. La bandiera sarà esposta nella Sala Spoletium a Palazzo comunale.