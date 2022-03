Giornata Internazionale della Donna, due iniziative in programma sabato 19 marzo

‘ Good News’ a Palazzo Mauri e la videoconferenza La bellezza femminile nell’arte contemporanea a Palazzo comunale e in streaming su YouTube

Due le iniziative in programma nel weekend per la ‘Giornata Internazionale della Donna’.

Sabato 19 marzo alle ore 10.00, nella sede della Biblioteca comunale ‘G. Carducci’ di Palazzo Mauri, il Movimento Cristiano Lavoratori – MCL organizza un convegno dal titolo “GOOD NEWS” per promuovere la lettura e l’informazione positiva dei cittadini. Nel corso dell’incontro verrà presentata una rassegna stampa di cinque notizie positive dove le donne sono protagoniste o sono giovani redattrici in erba del corso di giornalismo “Walter Tobagi”, studenti dell’Istituto Alberghiero “G. De Carolis” di Spoleto.

Saranno presenti Tonino Inchingoli, Segretario Generale MCL, Vanessa Pallucchi, Presidente Nazionale Legambiente Scuola Formazione e Portavoce del Forum del Terzo Settore, Mino Lorusso, Presidente Ordine dei giornalisti Umbria e Massimiliano Cinque, Presidente Associazione Stampa Umbria.

All’incontro, che sarà moderato da Caterina Grifoni, Presidente Provinciale MCL Perugia, interverranno Tonino Esposito, Presidente Associazione Culturale “The bright side”, Valerio Rossi Albertini, Fisico Nucleare CNR, docente e divulgatore scientifico, Giangiacomo Schiavi, scrittore, editorialista del Corriere della Sera, Maria Cristina Origlia,giornalista socio-economica e Presidente FdM, Antonella Manni, giornalista de Il Messaggero e coordinatrice del corso propedeutico di giornalismo “Walter Tobalgi”, Candia Marcucci, Presidente Associazione Amici di Spoleto, Luigina Renzi, docente, Assessore Comune di Spoleto, Roberta Galassi, Preside Istituto Alberghiero “G. De Carolis”, Teodora Talevi, antropologa, I° Premio “Walter Tobalgi”.

Rassegna stampa a cura di Emanuela Valentini, docente Istituto alberghiero “G. De Carolis” e degli studento e studentesse del Corso propedeutico di giornalismo “Walter Tobalgi”.

Alle ore 16.30 a Palazzo Comunale, videoconferenza in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Spoleto (https://bit.ly/3hCegNy) La bellezza femminile nell’arte contemporanea, a cura dell’associazione Spoleto nel cuore e con il relatore Franco Leone. A seguire Vivere in coro, direttore M° Tullio Visioli, progetto di canto corale per l’umanizzazione della cura dell’Ospedale di Spoleto, reparto di Oncoematologia, responsabile Leda Carciofi e a cura dell’associazione Mogli Medici Italiani.​