Giornata Internazionale della Donna 2026: tutti gli appuntamenti in programma a Spoleto

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Spoleto intende celebrare il valore, la forza e il contributo fondamentale delle donne nella società, nel lavoro, nella cultura e nella vita quotidiana con un ricco programma di eventi che inizieranno mercoledì 25 febbraio per terminare domenica 22 marzo 2026.

Cinque le presentazioni di libri che verranno ospitate a palazzo Mauri, sede della biblioteca comunale “G. Carducci” di Spoleto. Si inizia con “Umbria segreta” di Vittoria Garibaldi, con Bernardino Sperandio e Giuliano Macchia (25 febbraio ore 18), per continuare con “Una generazione alla volta” di Maura Coltorti in dialogo con Elisabetta Proietti e “Femminile sovranista. Giorgia Meloni e il corpo delle donne” di Caterina D’Ambrosio (7 marzo ore 17), “I cb…lu caldi e altri colori” di Cristina Bonucci con la partecipazione del prof. Giovanni Carlotti, interventi musicali del Gruppo femminile Hanami e la presentazione del percorso ludico e formativo “I colori a tavola” per bambini e bambine curato e realizzato dalla nutrizionista Brunella Martinelli (8 marzo ore 17). L’ultimo appuntamento in programma sarà “La vita è un profumo“, canto a due voci di Chiara Ingrao con Blessing e Giovanna Calciati, letture di Cristina Antonini ed Emanuela Duranti.

Domenica 1 marzo è in programma l’inaugurazione di una mostra corale con le associazioni del territorio ospitata al Centro Podium (Palatenda) curata da Fidapa Bpwitaly sezione di Spoleto che, in collaborazione con Donne Contro la Guerra, presenta mercoledì 11 marzo alle 16.30 il Premio Donna Sapiens 2026 nella sala dello Spagna a Palazzo comunale.

Venerdì 6 marzo alle ore 18 a Palazzo Mauri è in programma un Reading di letture sul tema della donna, a conclusione del corso di lettura espressiva, curato da Elisabetta Proietti con i ragazzi e le ragazze del Liceo Scienze Umane di Spoleto e con interventi musicali della Young Band di Spoleto.

Tra le iniziative anche l’inaugurazione di due panchine rosse contro la violenza sulle donne nell’area di comunità di Bazzano superiore e nei giardini antistanti la Chiesa di Bazzano inferiore.

PROGRAMMA

MERCOLEDì 25 FEBBRAIO ore 18

Presentazione libro “Umbria segreta”

di Vittoria Garibaldi con Bernardino Sperandio e Giuliano Macchia

Botanical garden Palazzo Mauri

A cura di Fidapa Bpwitaly sezione di Spoleto

DOMENICA 1 MARZO ore 11

Panchina rossa. L’amore crea… non distrugge

Inaugurazione di una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Seguirà aperitivo

Bazzano superiore – area di comunità

DOMENICA 1 MARZO ore 15.30

Inaugurazione della mostra artistica (corale con le associazioni del territorio)

Palatenda Centro Podium

A cura di Fidapa Bpwitaly sezione di Spoleto

VENERDì 6 MARZO ore 18

Reading di letture sul tema della donna

(a conclusione del corso di lettura espressiva)

curato da Elisabetta Proietti con i ragazzi e le ragazze del Liceo Scienze Umane di Spoleto e con interventi musicali della Young Band di Spoleto

Botanical garden Palazzo Mauri

A cura di Il Filo Rosso

SABATO 7 MARZO ore 17

Presentazione del libro “Una generazione alla volta” di Maura Coltorti

dialogo con Elisabetta Proietti e

saluto istituzionale dell’assessora di Spoleto Luigina Renzi

Botanical garden Palazzo Mauri

SABATO 7 MARZO ore 17

Iniziative in Biblioteca. Presentazione del libro “Femminile sovranista. Giorgia Meloni e il corpo delle donne” di Caterina D’Ambrosio

piano II Palazzo Mauri

DOMENICA 8 MARZO

Contro la violenza sulle donne mai bandiera bianca

Adesione alla campagna con esposizione bandiera

DOMENICA 8 MARZO ore 15

Inaugurazione di una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Giardini antistanti la Chiesa di Bazzano inferiore

A cura della Proloco di Bazzano inferiore

DOMENICA 8 MARZO ore 17

Presentazione del libro “I cb…lu caldi e altri colori” di Cristina Bonucci

con intervento del prof. Giovanni Carlotti, interventi musicali del Gruppo femminile Hanami, e la presentazione del percorso ludico e formativo “I colori a tavola” per bambini e bambine curato e realizzato dalla nutrizionista Brunella Martinelli

Botanical garden Palazzo Mauri

A cura di Il Filo Rosso

MERCOLEDì 11 MARZO ore 16.30

Premio Donna Sapiens 2026

Sala dello Spagna Palazzo comunale

A cura di Fidapa Bpwitaly sezione di Spoleto e Donne Contro la Guerra

SABATO 14 MARZO ore 17

Spettacolo Cherchez la femme della pianista Laura Magnani

Teatro di Scheggino

A cura di Fidapa Bpwitaly sezione di Spoleto e Valnerina

GIOVEDì 19 MARZO ore 17

Presentazione del libro “La vita è un profumo“

canto a due voci di Chiara Ingrao con Blessing e Giovanna Calciati. Letture a cura di Cristina Antonini, Emanuela Duranti

piano II Palazzo Mauri

A cura di Cooperativa Il Cerchio, Donne Contro la Guerra, Uovo di Colombo

DOMENICA 22 MARZO ore 17

Presentazione delle attività del centro antiviolenza: incontro con la cittadinanza

Botanical garden Palazzo Mauri

A cura di Donne contro la Guerra e CAV Centro antiviolenza Crisalide