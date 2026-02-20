Giornata Internazionale della Donna 2026: tutti gli appuntamenti in programma a Spoleto

  • Febbraio 20, 2026
    • In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Spoleto intende celebrare il valore, la forza e il contributo fondamentale delle donne nella società, nel lavoro, nella cultura e nella vita quotidiana con un ricco programma di eventi che inizieranno mercoledì 25 febbraio per terminare domenica 22 marzo 2026.

    Cinque le presentazioni di libri che verranno ospitate a palazzo Mauri, sede della biblioteca comunale “G. Carducci” di Spoleto. Si inizia con Umbria segretadi Vittoria Garibaldi, con Bernardino Sperandio e Giuliano Macchia (25 febbraio ore 18), per continuare con Una generazione alla volta” di Maura Coltorti in dialogo con Elisabetta Proietti e Femminile sovranista. Giorgia Meloni e il corpo delle donne” di Caterina D’Ambrosio (7 marzo ore 17), I cb…lu caldi e altri colori” di Cristina Bonucci con la partecipazione del prof. Giovanni Carlotti, interventi musicali del Gruppo femminile Hanami e la presentazione del percorso ludico e formativo “I colori a tavola” per bambini e bambine curato e realizzato dalla nutrizionista Brunella Martinelli (8 marzo ore 17). L’ultimo appuntamento in programma sarà La vita è un profumo“, canto a due voci di Chiara Ingrao con Blessing e Giovanna Calciati, letture di Cristina Antonini ed Emanuela Duranti.

    Domenica 1 marzo è in programma l’inaugurazione di una mostra corale con le associazioni del territorio ospitata al Centro Podium (Palatenda) curata da Fidapa Bpwitaly sezione di Spoleto che, in collaborazione con Donne Contro la Guerra, presenta mercoledì 11 marzo alle 16.30 il Premio Donna Sapiens 2026 nella sala dello Spagna a Palazzo comunale.

    Venerdì 6 marzo alle ore 18 a Palazzo Mauri è in programma un Reading di letture sul tema della donna, a conclusione del corso di lettura espressiva, curato da Elisabetta Proietti con i ragazzi e le ragazze del Liceo Scienze Umane di Spoleto e con interventi musicali della Young Band di Spoleto.

    Tra le iniziative anche l’inaugurazione di due panchine rosse contro la violenza sulle donne nell’area di comunità di Bazzano superiore e nei giardini antistanti la Chiesa di Bazzano inferiore.

    PROGRAMMA

    MERCOLEDì 25 FEBBRAIO ore 18

    Presentazione libro “Umbria segreta

    di Vittoria Garibaldi con Bernardino Sperandio e Giuliano Macchia

    Botanical garden Palazzo Mauri

    A cura di Fidapa Bpwitaly sezione di Spoleto

    DOMENICA 1 MARZO ore 11

    Panchina rossa. L’amore crea… non distrugge

    Inaugurazione di una panchina rossa contro la violenza sulle donne

    Seguirà aperitivo

    Bazzano superiore – area di comunità

    DOMENICA 1 MARZO ore 15.30

    Inaugurazione della mostra artistica (corale con le associazioni del territorio)

    Palatenda Centro Podium

    A cura di Fidapa Bpwitaly sezione di Spoleto

    VENERDì 6 MARZO ore 18

    Reading di letture sul tema della donna

    (a conclusione del corso di lettura espressiva)

    curato da Elisabetta Proietti con i ragazzi e le ragazze del Liceo Scienze Umane di Spoleto e con interventi musicali della Young Band di Spoleto

    Botanical garden Palazzo Mauri

    A cura di Il Filo Rosso

    SABATO 7 MARZO ore 17

    Presentazione del libro “Una generazione alla volta” di Maura Coltorti

    dialogo con Elisabetta Proietti e

    saluto istituzionale dell’assessora di Spoleto Luigina Renzi

    Botanical garden Palazzo Mauri

    SABATO 7 MARZO ore 17

    Iniziative in Biblioteca. Presentazione del libro “Femminile sovranista. Giorgia Meloni e il corpo delle donne” di Caterina D’Ambrosio

    piano II Palazzo Mauri

    DOMENICA 8 MARZO

    Contro la violenza sulle donne mai bandiera bianca

    Adesione alla campagna con esposizione bandiera

    DOMENICA 8 MARZO ore 15

    Inaugurazione di una panchina rossa contro la violenza sulle donne

    Giardini antistanti la Chiesa di Bazzano inferiore

    A cura della Proloco di Bazzano inferiore

    DOMENICA 8 MARZO ore 17

    Presentazione del libro “I cb…lu caldi e altri colori” di Cristina Bonucci

    con intervento del prof. Giovanni Carlotti, interventi musicali del Gruppo femminile Hanami, e la presentazione del percorso ludico e formativo “I colori a tavola” per bambini e bambine curato e realizzato dalla nutrizionista Brunella Martinelli

    Botanical garden Palazzo Mauri

    A cura di Il Filo Rosso

    MERCOLEDì 11 MARZO ore 16.30

    Premio Donna Sapiens 2026

    Sala dello Spagna Palazzo comunale

    A cura di Fidapa Bpwitaly sezione di Spoleto e Donne Contro la Guerra

    SABATO 14 MARZO ore 17

    Spettacolo Cherchez la femme della pianista Laura Magnani

    Teatro di Scheggino

    A cura di Fidapa Bpwitaly sezione di Spoleto e Valnerina

    GIOVEDì 19 MARZO ore 17

    Presentazione del libro “La vita è un profumo

    canto a due voci di Chiara Ingrao con Blessing e Giovanna Calciati. Letture a cura di Cristina Antonini, Emanuela Duranti

    piano II Palazzo Mauri

    A cura di Cooperativa Il Cerchio, Donne Contro la Guerra, Uovo di Colombo

    DOMENICA 22 MARZO ore 17

    Presentazione delle attività del centro antiviolenza: incontro con la cittadinanza

    Botanical garden Palazzo Mauri

    A cura di Donne contro la Guerra e CAV Centro antiviolenza Crisalide

