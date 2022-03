Giornata Internazionale della Donna 2022, a Spoleto venti appuntamenti dal 5 al 7 marzo

Presentato ieri mattina il programma

Presentato ieri mattina il programma delle iniziative organizzate dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni del territorio per celebrare la Giornata Internazionale della Donna.

Alla conferenza stampa sono intervenuti gli assessori Danilo Chiodetti (valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio) e Luigina Renzi (benessere e innovazione sociale) e il vicepresidente del Consiglio comunale Maura Coltorti.

“È stato un lavoro importante quello svolto dall’assessore Luigina Renzi e dalla vicepresidente del Consiglio comunale Maura Coltorti con le associazioni che hanno collaborato con il Comune nell’organizzazione di questo programma – sono state le parole dell’assessore Danilo Chiodetti – Non è scontato riuscire a proporre un calendario di eventi con così tante proposte valide dal punto di vista culturale e sociale. Vi ringrazio perché siete riuscite a dare vita ad iniziative di grande interesse”.

“Sono felice di essere qui e particolarmente orgogliosa di aver realizzato insieme a voi questo programma – ha aggiunto l’assessore Luigina Renzi – Il pensiero anche oggi va alle donne ucraine che cercano di sopravvivere in una situazione così difficile e pesante. Un pensiero che rivolgiamo a tutte le donne che ancora oggi, anche in Italia, lottano quotidianamente per dare respiro alle proprie aspirazioni di lavoratrici e di madri”.

“Mi sono messa a disposizione cercando di contribuire affinché fosse possibile realizzare un programma di eventi che coinvolgesse tutte le associazioni che hanno collaborato con noi – ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio comunale Maura Coltorti – Sono tante le donne che saranno protagoniste delle iniziative in programma questo mese. L’auspicio è di aver realizzato qualcosa di interessante e stimolante per città”.

Venti gli appuntamenti che ci accompagneranno dal 5 al 27 marzo tra cinema, teatro, arte e conferenze.

Il primo evento in calendario, a cura dell’associazione Libera presidio di Spoleto ‘Angela Fiume’, Legambiente, Inner Wheel club Spoleto e Rotaract club Spoleto, è previsto per sabato 5 marzo alle ore 18.00 al Cinéma Sala Frau con la proiezione del film ‘In questo mondo’, viaggio poetico e antropologico tra le donne pastore italiane a cui seguirà l’incontro con la regista Anna Kauber (l’ingresso con offerta consigliata € 5,00).

Per gli spettatori è in programma, prima della proiezione alle ore 16.30, la visita guidata gratuita alla Casa Romana (per prenotarsi è sufficiente scrivere all’email spoleto@sistemamuseo.it).

Cinque le iniziative organizzate per martedì 8 marzo. Innanzitutto, come previsto dal Ministero della Cultura, le donne potranno accedere gratuitamente alla Rocca Albornoz.

Alle ore 10.30 a Palazzo Comunale si terrà la videoconferenza in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Spoleto ‘Gonne, pantaloni e altre storie’, a cura di Città Nuova e l’associazione Donne contro la guerra, con Marina Antonini, Isabella Caporaletti e Giuliana Rippo. Alle ore 12.30 alla Rocca Albornoz è in programma ‘Le donne e il potere. Lucrezia Borgia e Spoleto’, visita guidata a cura di Sistema Museo con prenotazione obbligatoria (tel. 0743.224952 email museoducatospoleto@sistemamuseo.it).

Alle ore 15.00 alla Sala Spoletium di Palazzo Comunale visita guidata gratuita a cura di Sistema Museo dedicata al pittore Augusto Detti (prenotazione obbligatoria spoleto@sistemamuseo.it), mentre alle ore 16.00, sempre nella Sala Spoletium del Palazzo comunale, per Donne in prima linea, iniziativa a cura del Comune di Spoleto verrà proiettato il video Spoleto per le donne con la cerimonia di premiazione di alcuni settori che hanno avuto un ruolo chiave durante l’emergenza pandemica (ritireranno i premi alcune donne in rappresentanza della propria categoria).

A seguire è in programma la performance a cura delle Voci del Nera Gioco serio di donna. Dalla radice al cielo, per la regia di Valentina Orlando, con Emanuela Duranti e Linda Lucidi.

Di seguito il programma completo:

mercoledì 9

ore 11.00 – Giardini della Stazione Ferroviaria | Ma che genere di letture!

filastrocche e storie sull’educazione di genere | a cura della Scuola Primaria di Villa Redenta, classi IV e V

venerdì 11

ore 18.00 – Cinéma Sala Pegasus | Be My Voice

proiezione del film documentario di Nahid Persson sulla condizione femminile nell’Iran dell’hijab | ingresso gratuito

sabato 12

ore 16.00 – Palazzo Comunale – sala del Consiglio Comunale | Premio Donna sapiens X ed.

il premio sarà conferito a Olga Urbani e a Vanessa Pallucchi | Cerimonia del decennale

a cura della FIDAPA BPW Italy sez. di Spoleto e di Donne contro la guerra

ore 18.00 – Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’ | concerto All’ombra di lui

pagine di donne musiciste tra Settecento e Novecento, tra espressione artistica sublime e condanna sociale all’oblio

Angela Oliviero pianoforte, Dimitri Mattu viola, M. Cecilia Berioli violoncello, Luca Ranieri viola

realizzato con l’utilizzo dei fondi POR FESR Umbria 2014-2020 Az. 3.2.1. – avviso pubblico per partecipazione spettacoli dal vivo

a cura del Comune di Spoleto, UmbriaEnsemble, FIDAPA BPW Italy sez. di Spoleto | ingresso gratuito

ore 21.00 – Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’ | spettacolo La carne e il sospiro

regia di Fabiana Vivani | con Emanuela Duranti, Laura Frascarelli e Leonilde Gambetti | a cura del Comune di Spoleto e della compagnia Aletheia – teatro di voci e corpi di donne

ingresso con offerta consigliata € 5,00 | l’incasso sarà devoluto all’associazione Donne contro la guerra

domenica 13

ore 11.00 – Cinéma Sala Pegasus | proiezione del film documentario Maria Montessori. Il mondo salvato dai bambini

a seguire confronto sulla didattica nella scuola primaria, guidato da Simona Fasulo, autrice del documentario | a cura dell’associazione culturale Teodelapio | ingresso gratuito

martedì 15

ore 17.00 – Bar ‘Pausa caffè’, zona industriale, Santo Chiodo | Tè-vi lilla

incontro nell’ambito della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla: una ricorrenza che da 10 anni chiede una riflessione sulla problematica dei disturbi alimentari | a cura dell’associazione Il Girasole e dello Sportello d’Ascolto Psicologico

mercoledì 16

ore 17.00 – Palazzo Mauri | incontro Tra e con le donne

con la presenza di due donne afgane in accoglienza a Perugia | Marina Antonini leggerà alcune poesie scritte dalla poetessa che partecipa all’incontro

a cura dell’associazione I miei tempi in collaborazione con il progetto Diocesano Accoglienza richiedenti protezione internazionale ‘Unitatis Redintegratio’ Perugia, associazione Donne contro la guerra

giovedì 17

ore 17.00 – Palazzo Mauri | incontro Storie di donne

come il contributo di dieci donne ha generato energia in grado di far evolvere la radio

con Umberto Alunni autore del libro ‘Le donne della Radio’ e Sandro Fiorelli | a cura dell’Associazione Ora Spoleto

sabato 19

ore 10.00 – Palazzo Mauri | Good news

rassegna stampa di notizie positive dove le donne sono protagoniste o sono giovani redattrici

interverranno Mino Lorusso e Massimiliano Cinque | con i giornalisti in erba del corso ‘Walter Tobagi’ dell’Istituto Alberghiero ‘G. De Carolis’ | a cura del Movimento Cristiano Lavoratori

ore 16.30 – Palazzo Comunale, videoconferenza in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Spoleto

La bellezza femminile nell’arte contemporanea | relatore Franco Leone | a cura dell’associazione Spoleto nel cuore a seguire Vivere in coro | direttore M° Tullio Visioli | progetto di canto corale per l’umanizzazione della cura dell’Ospedale di Spoleto, reparto di Oncoematologia, responsabile Leda Carciofi | a cura dell’associazione Mogli Medici Italiani.

giovedì 24

ore 17.00 – Palazzo Mauri | ABC della corrispondenza. Quando lo scrivere lettere significava relazione

per un gruppo massimo di 10 persone | prenotazione obbligatoria cellulare n. 3395957218

a cura di Lorella Natalizi dell’associazione Teodelapio | iniziativa gratuita

venerdì 25

ore 10.00 – Istituto Alberghiero ‘G. De Carolis’ | conferenza Chef: le donne sfidano la professione tutta al maschile

a cura della FIDAPA BPW Italy, sez. di Spoleto

domenica 27

ore 11.00 – Cinéma Sala Pegasus | concerto Luciano Berio. Quattro canzoni popolari per voce femminile e pianoforte

Luciano Berio (Folksongs, 1964), Mario Castelnuovo Tedesco (Candide, 1945), Alfredo Casella (Sicilienne, 1917), Barcarola (1903)

a cura dell’associazione Officina d’Arte e Tessuti | ingresso con offerta consigliata € 5,00