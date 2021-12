Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, visita alla mostra “Toccar con mano i Longobardi”

Un giorno all’anno tutto l’anno alla Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto

In occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità, Sistema Museo, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei dell’Umbria, Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto e Tempietto sul Clitunno, propone un’attività che darà a tutti la possibilità di conoscere e approfondire l’arte in modo innovativo.

La visita guidata tattile, in programma venerdì 3 dicembre alle ore 11.30 e 15.30, vi accompagnerà alla mostra “Toccar con mano i Longobardi” allestita nel Salone d’Onore della Rocca, dove un operatore specializzato di Sistema Museo guiderà i partecipanti alla conoscenza del popolo dei Longobardi e alla scoperta dei modellini tridimensionali degli straordinari capolavori architettonici realizzati durante la loro dominazione in Italia.

La partecipazione alla visita tattile è gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al monumento secondo le norme vigenti.

La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti. La partecipazione alla visita guidata prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19.

Per informazioni e prenotazioni:

Sistema Museo

dal giovedì al martedì

Tel. 0743.224952

museoducatospoleto@sistemamuseo.it