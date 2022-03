Giornata europea in memoria delle vittime del terrorismo

Il sindaco Sisti: “Ricordare il dramma e la tragicità di questi eventi deve aiutarci a comprendere quanto sia necessario, oggi più che mai, la convivenza pacifica tra popoli e nazioni”

Questa data è stata scelta dal Parlamento Europeo per ricordare l’anniversario dell’attacco terroristico avvenuto a Madrid nel 2004. L’attentato causò la morte di 193 persone ed il ferimento di altre migliaia.

“Ricordare il dramma e la tragicità di questi eventi deve aiutarci a comprendere quanto sia necessario, oggi più che mai, la convivenza pacifica tra popoli e nazioni, quanto i principi e i valori su cui si fonda la nostra comunità europea siano imprescindibili se vogliamo continuare a coltivare la speranza di poter un giorno vivere in un mondo realmente di pace – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – Oggi che assistiamo ad un atto di brutale aggressione in Ucraina, dove ancora una volta sono i civili, in particolare gli anziani, le donne e i bambini a pagare il prezzo più alto, abbiamo il dovere di lavorare, partendo dalle nostra realtà locali, affinché la capacità di confronto, il dialogo, l’accettazione della diversità siano i principi ispiratori del nostro vivere quotidiano, senza i quali anche la memoria di questi tragici eventi perderebbe senso e significato”.

“Oggi ricordiamo tutti coloro che hanno perso la vita o i loro cari in attentati terroristici, perpetrati sia nell’Unione Europea che oltre confine. Rendiamo omaggio alle vittime di questi crimini esecrabili, alle loro famiglie e ai loro amici, e ci impegniamo a restare uniti nella lotta al terrorismo. […] Ringraziamo anche gli eroi di tutti i giorni, gli operatori di primo intervento che lavorano insieme in prima linea per garantire che nessuna vittima sia abbandonata”.

