Mercoledì 12 novembre alle ore 11 è prevista in via caduti di Nassiriya una cerimonia per ricordare i caduti militari e civili impegnati nelle missioni internazionali per la pace.

La “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace” è stata istituita con legge 12 novembre 2009, n. 162, in concomitanza dell’anniversario dell’attentato di Nassiriya avvenuto nel novembre 2003, in cui morirono 28 uomini, 19 italiani e 9 iracheni. Tra gli italiani persero la vita dodici Carabinieri, cinque militari dell’Esercito e due civili.

La cerimonia commemorativa si terrà alla presenza della autorità militari e civili davanti al Monumento ai Caduti di Nassirya, con la Deposizione di una corona di alloro e la resa degli Onori di una Schierante in Armi del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna.



Il monumento ai caduti, donato dall’associazione “I Cento Comuni” alla città e inaugurato nel 2012, è eseguito a mo’ di stele dall’artista Settimio Catoni e richiama la forma di una pergamena – uno dei primi strumenti usati dall’uomo per portare dei messaggi, in questo caso di pace, rivolti al mondo intero – con cinque cerchi intersecati, uno per ogni continente.

Il tragico evento che si vuole commemorare è simboleggiato dal danneggiamento a lato della pergamena. Da questa erosione si propagano 19 aperture, come i caduti italiani nella strage di Nassirya.

Si ringraziano per la collaborazione Archidiocesi Spoleto-Norcia, 2° Rgt Granatieri di Sardegna, Agenzia Industrie Difesa, SMMT, Rappresentanze delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato e delle Forze di Polizia, Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Spoleto, ANPI, sez. Spoleto, Unione Naz. Ufficiali in Congedo d’Italia, sez. Spoleto, Ass.ne Naz. Marinai d’Italia, gruppo di Spoleto, Croce Rossa Italiana, comitato di Spoleto, Volontari della Protezione Civile e Banda Musicale “Città di Spoleto”.