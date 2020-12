Nelle pagine Facebook del Comune di Spoleto e di Palazzo Collicola i video delle mostre di Ugo La Pietra, Giorgio Griffa e Giovanni C arandente

In occasione della XVI Giornata del Contemporaneo Palazzo Collicola ha organizzato, per sabato 5 dicembre, tre appuntamenti online per presentare le esposizioni di Ugo La Pietra, Giorgio Griffa e la mostra di prossima apertura dedicata a Giovanni Carandente.

Un cambio di format causato dall’emergenza sanitaria che non ha consentito l’apertura gratuita delle sale del Palazzo, così come solitamente previsto per la manifestazione promossa dall’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani (AMACI).

“Nonostante il periodo di chiusura dei musei – ha spiegato il direttore artistico Marco Tonelli – Palazzo Collicola ha continuato a sviluppare la sua attività culturale, realizzando video documentari sulle mostre inaugurate il 31 ottobre e preparando la prossima mostra dedicata a Giovanni Carandente. In questo periodo di chiusura è stata inoltre perfezionata la donazione al museo della scultura di Paolo Canevari ‘Libertà’ e aperto il canale YouTube di Palazzo Collicola”.

Sabato 5 dicembre, nelle pagine Facebook del Comune di Spoleto (https://bit.ly/2IbBhsP) e di Palazzo Collicola (https://bit.ly/3qsddTL), verrà pubblicato alle ore 11.00 il video documentario sulla mostra “Ugo La Pietra. Arte e territorio” e alle ore 15.00 il video documentario sulla mostra “Giorgio Griffa. Tutti i pensieri di tutti”, entrambe inaugurate il 31 ottobre scorso.

Alle ore 18.00 sarà disponibile anche il video, a cura di EMAKI e con la consulenza scientifica di Lorenzo Fiorucci, Antonella Pesola e Alessandro Carandente, della mostra “Giovanni Carandente. Archives and Documents” di prossima apertura e allestita in occasione delle celebrazioni per il c​entenario della nascita.

I video saranno disponibili anche nel canale YouTube di Palazzo Collicola (https://bit.ly/3olTUJV).