Giornalismo umbro, Perugia e Trevi in lutto: si è spento Claudio Mariani

Stamattina la Perugia sportiva e non solo si è svegliata con la terribile notizia della scomparsa del noto giornalista e conduttore televisivo Claudio Mariani.

Originario di Trevi, era molto conosciuto nel capoluogo umbro per la sua passione per il Grifo, divenuta un lavoro.

Un lutto enorme per i tanti tifosi del Perugia Calcio che oggi hanno appreso la notizia della scomparsa di una delle voci e dei volti più noti che da anni accompagnava il Grifo nelle sue battaglie sportive. Per anni speaker dello stadio Curi e conduttore delle più note trasmissioni televisive sul Perugia Calcio e non solo.

Conduttore appassionato e grande professionista, la redazione di Due Mondi News si stringe al dolore dei suoi cari.

Il cordoglio dell’USSI – Il mondo del giornalismo, in particolare quello sportivo, piange la scomparsa di Claudio Mariani, che ci ha lasciato poco prima di compiere 60 anni troncato da un male con cui combatteva.. Professionista appassionato e sempre presente sul territorio, Claudio è stato per anni un punto di riferimento per la comunicazione degli eventi legati al Perugia Calcio, ricoprendo anche il ruolo di speaker ufficiale dello stadio Renato Curi.

Volto noto delle più importanti emittenti televisive locali, negli ultimi tre anni ha guidato Umbria Più-TRT (ora Umbria 15), nata dalle ceneri della storica Tele Terni, trasformandola con impegno e determinazione in una vera televisione regionale.

La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’informazione umbra, che perde un professionista serio, competente e appassionato. Ai suoi familiari, amici e colleghi giungano le più sentite condoglianze del Gruppo Umbro dell’Ussi.

Ciao Claudio