Giordano Bruno Guerri porta d’Annunzio e il Vittoriale in giro per il mondo

Le lectio del Presidente Guerri a Parigi e Panama in concomitanza con l’uscita del suo nuovo libro “D’Annunzio. La vita come opera d’arte”

Inizia con Parigi il tour all’estero 2023 del Presidente del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri, come sempre impegnato «nell’impresa di liberare d’Annunzio da pregiudizi che sembravano inestirpabili» e nel raccontare le bellezze del Vittoriale e del Garda.

Prima tappa dunque la Francia: Guerri e d’Annunzio saranno protagonisti di un incontro di Passioni Italiane, il programma che vede la partecipazione dell’Italia come Paese Ospite d’Onore al Festival du Livre de Paris e l’ottava edizione di ITALISSIMO, il Festival di letteratura e cultura italiane.

Il 21 aprile alle ore 18.30 nella Salle des Actes della prestigiosa Università Sorbonne si potrà assistere all’italissimo omaggio di Giordano Bruno Guerri alla inimitabile vita di Gabriele d’Annunzio. Insieme a Guerri interverrà il diplomatico e scrittore Maurizio Serra, primo italiano a fare parte dell’Accademia di Francia, con la moderazione di Davide Luglio e Marguerite Bordry. Uno stimolante confronto sulla figura del Vate: un intellettuale unico nell’Europa del Novecento che – facendo della sua vita un’opera d’arte, un secolo prima di Instagram – influenzò più generazioni nel gusto e nella visione del mondo.

L’incontro alla Sorbonne sarà l’occasione per presentare anche “D’Annunzio. La vita come opera d’arte” (Rizzoli), il nuovo libro di Guerri in uscita il 18 aprile.

Da Parigi il Presidente Guerri si sposterà poi a Panama, dove dal 24 al 26 aprile terrà delle lectio dedicate alla vita dannunziana all’Istituto Italiano Enrico Fermi. Il viaggio a Panama sarà inoltre occasione per presentare in diversi incontri, anche con tour operator, il Vittoriale degli Italiani e le bellezze del Garda.

Foto Augusto Rizza