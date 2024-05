Gioia Ducato Futsal: la under 15 chiude con una vittoria la fase scudetto

Ducato Futsal Spoleto: Oliva, De Moraes F., Stella, Napolini, Staffa, Castellani, Bravetti, Tizi, Paolino. All. De Moraes C.

Futsal Prato: Torracchi, Camilloni, Donatini, Ferraboschi, Fioravanti, Mengoni, Papini, Roda, Carli. All. Rossi

P.t. (2-0): 10’33 Stella, 12’19 Tizi

S.t. (4-1): 8’08 Stella, 11’54 Roda, 14’52 Stella

Si chiude con una limpida e meritata vittoria il percorso della under 15 nel girone a cinque che assegnava un posto alle finali scudetto. 4-1 per i ragazzi di De Moraes che, nonostante l’assenza degli infortunati Proietti, Eddahri e Tiburzi, recuperano un ottimo Stella e mettono in campo tutta la voglia di fare risultato. Primo tempo di attesa anche se le migliori occasioni le crea la Ducato con Oliva (alternatosi in porta con Paolino) impegnato solo per l’ordinaria amministrazione. Sono proprio Stella e Tizi a confezionare l’uno-due che indirizza il match. Ripresa più aperta con i toscani alla ricerca del gol dell’1-2, ma che sotto porta non sono lucidi a sufficienza. Ducato velenosa in contropiede e che trova il 3-0 ancora con Stella. A poco più di tre minuti dal termine, Prato realizza con capitan Roda il gol che sembra riaprire il match, ma la Ducato serra i ranghi e, agli sgoccioli, cala il poker ancora con Stella che trova la porta con un uno spettacolare tocco praticamente dalla linea di fondo. Una vittoria e tre sconfitte il bilancio nella fase nazionale per la Ducato Futsal under 15, con un percorso in deciso crescendo. E un ultimo impegno da onorare: domenica 9 giugno a Cannara ci sarà in palio la Coppa Regionale e, a contendere il trofeo agli spoletini, ci saranno i pari età dell’Otricoli.