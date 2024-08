Giochi Olimpici di Parigi: l’abbraccio di Spoleto ad Agnese Duranti

Domani mattina le Farfalle saranno impegnate nelle qualificazioni alla finale. Il messaggio del sindaco Andrea Sisti e del vicesindaco Stefano Lisci

Agnese Duranti, nostra concittadina e meravigliosa atleta della Nazionale di ginnastica ritmica italiana, è da anni, nonostante la sua giovane età, non solo motivo di orgoglio per la Città di Spoleto, ma anche un riferimento e un esempio per l’impegno, l’abnegazione, i traguardi raggiunti.

Domani mattina, all’Arena Porte de la Chapelle, Agnese e la nostre Farfalle scenderanno in pedana in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi per le qualificazioni alla finale. Come sempre la nostra comunità la seguirà in maniera appassionata, sostenendola con grande calore e affetto.

Da parte nostra, come amministrazione comunale, auguriamo ad Agnese di vivere questa straordinaria esperienza con la forza, l’allegria, l’impegno e la spensieratezza che ha saputo dimostrare e trasmettere in tante altre occasioni.

Saremo con lei, con il cuore e con la mente, pronti ad accoglierla ed abbracciarla al suo ritorno a Spoleto.