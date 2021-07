Gino Sirci rieletto nel consiglio di amministrazione di Lega Volley

Si è riunita stamattina in presenza a Bologna l’Assemblea di Lega per eleggere presidente e consiglio di amministrazione. Il numero uno bianconero confermato nel consiglio dove figurano anche, restando alla Superlega, Filippo Maria Callipo, Lucio Fusaro, Albino Massaccesi, Catia Pedrini e Stefano Santuz. Massimo Righi rieletto presidente





Si è riunita stamattina, in presenza presso la sala congressuale del Savoy Hotel Regency di Bologna, l’assemblea elettiva per la nomina del presidente e del consiglio di amministrazione della Lega Pallavolo Serie A.

L’assemblea ha nuovamente eletto Massimo Righi come presidente di Lega. L’amministratore delegato della Lega era stato eletto a capo del Consorzio dei Club per la prima volta il 15 maggio del 2020, annunciando un mandato di servizio di un solo anno. A seguito delle sue annunciate dimissioni del 13 maggio scorso altre candidature erano state valutate, ma i Club hanno deciso in maniera unitaria attraverso le singole Consulte di ricandidare il presidente uscente, applaudendo l’operato di Massimo Righi nell’anno più difficile della storia di Lega e rieleggendolo questa mattina all’unanimità.

L’Assemblea ha anche votato per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione all’interno del quale è stato eletto nuovamente il presidente della Sir Safety Conad Perugia Gino Sirci. Insieme al numero uno bianconero figurano, in quota Superlega, Filippo Maria Callipo (Vibo Valentia), Lucio Fusaro (Milano), Albino Massaccesi (Civitanova), Catia Pedrini (Modena) e Stefano Santuz (Padova), mentre in quota Serie A2 ci sono Angelo Agnelli (Bergamo) e Massimo D’Onofrio (Ortona) ed in quota Serie A3 Sergio di Meo (Aversa).

Il Consiglio, riunitosi in sessione separata una volta eletto, ha anche confermato Massimo Righi in carica come amministratore delegato e ha fissato l’elezione dei vicepresidenti alla prossima convocazione. Presentato anche il bilancio preconsuntivo e approvato il budget per la stagione entrante.