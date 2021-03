Ginnastica ritmica: nelle tante gare del fine settimana il Palarota ha ospitato il Campionato di Squadra Allieve 1 Gold e un controllo tecnico

Non potevano mancare gare al Palarota in questo fine settimana, è stata infatti ospitata domenica la prova della squadra allieve 1 dove si è imposta la formazione della Fortebraccio di Perugia ( Pecetti, Platoni, Giudice) con punti 52,200, davanti alla Fulginium di Foligno (Negrini, Proietti Susini, Di Vita, Muzzi) che ha chiuso con punti 47,500.

Giuria composta dal Presidente Elisabetta Lorenzini, con Sara Governatori, Cristina Fiori, Laura Ferri, Marta Frascarelli e Veronica Roscini.

Interessante il controllo tecnico che ha coinvolto le squadre della nostra regione che parteciperanno ai Campionati Nazionali, la Fortebraccio in A2, e le quattro squadre impegnate nel Campionato di serie C che partirà fra due settimane a San Marino, vale a dire la Fortebraccio, la Fontivegge Gryphus Perugia, la Fulginium Foligno e La Fenice Spoleto.

La squadra spoletina sempre 3^ nelle ultime 4 edizioni del Campionato, esordirà con Asia Fatigoni, Ludovica Serafini e Lavinia Baldassini).