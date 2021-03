Ginnastica ritmica: a Spoleto la gara individuale Silver LC-LD-LE

Pioggia di medaglie per le ginnaste di casa

Si è svolta al Palazzetto dello Sport di Spoleto, una gara che ha messo a dura prova l’organizzazione locale della Polisportiva La Fenice, svoltasi a porte chiuse, nel rispetto dei DPCM e dei protocolli federali, perfettamente rispettati, che ha regalato una impegnativa giornata di gare a tutte le protagoniste.

La manifestazione infatti iniziata sabato alle ore 11.00, è terminata alle ore 20.30, con un grosso lavoro per la giuria, la segreteria e l’organizzazione tutta.

Per il team spoletino, sono arrivati anche lusinghieri risultati, Laura Vagnoli è giunta 4^ nelle allieve 4 LC mentre Chiara Leonelli ha ottenuto il primo podio della giornata giungendo 3^ nelle junior 1, con punti 19,325.

Medaglia d’oro nelle junior 3 per Ludovica Scerna con punti 21.075 con un’ottima esecuzione alla palla e al cerchio, nella stessa gara 3^ posto per Diana Danylyuk con punti 19,675. Nella categoria LC ultima medaglia per Gaia di Lodovico, fra le senior, preceduta sul podio dalla portacolori della Gymnica Terni, Benedetta Migliosi per 0.075 centesimi di punto.

Nella categoria LD, splendido primo posto nelle allieve 4 per Agnese Lovecchio, con punti 25,325, con un bel podio composto da Elena Muzzi della Fulginium Foligno con punti 24,200 e Rebecca Fabbi con punti 23,950, ginnaste molto interessanti per il proseguo della stagione. Bella gara anche per Angelica Fioroni, prima fra le junior 2 con punti 24,275, con l’esecuzione al nastro che ha meritato un bel 12,300, nella stessa gara 4^ posto per Eleonora Restani con punti 22,450, troppi errori ne hanno compromesso una classifica migliore.

Nella categoria regina, la LE, testa a testa fra le allieve 3, dove la spunta 0,075 centesimi di punto Emma Pioli di Marco su Marta Pecetti della Fortebraccio Perugia, nelle allieve 4, altra vittoria per la Fenice con Angelica Roccetti che ha totalizzato punti 40,075, precedendo una valida Morena Proietti Sisini della Fulginium che ha totalizzato punti 39.800, 4^ posto per Noemi Chiara Santangelo con punti 34,075.

Atro primo posto è arrivato nella categoria junior 1, con Alice Valentini che nei tre attrezzi ha ottenuto punti 37,900 con un bel 13,200 alla palla, nella stessa gara 4^ Ginevra Baldassini con punti 35,825 che ha compromesso la gara all’ultimo attrezzo eseguito, il nastro.

Soddisfatte le tecniche Alessia Leonardi, Ivelina Taleva, Eleonora Fabrizi e Natalia Maslova per il buono andamento della gara e per i miglioramenti fatti dalle ginnaste.

La giuria era presieduta da Laura Bocchini con Giulia Ricci in Giuria Superiore, con Emanuela Pietrangeli, Elisabetta Lorenzini, Petya Staneva, Cristina Fiori, Federica Rondini, Veronica Roscini, Michela Crocioni, e Barbara Duca con Monica Morosini alla segreteria di gara.

Presente il consigliere regionale Danila Trombettoni e il Presidente regionale Roberto Settimi che ha ringraziato tutte le partecipanti, oltre a tutto il corpo giudicante e le varie collaboratrici.