Ginnastica Per Tutti: grande festa a Spoleto

Spalti di nuovo gremiti al PalaRota

per la Pre-agonistica GAF e il Promogym

Clima di grande entusiasmo e allegria lo scorso weekend a Spoleto, grazie alle performance di oltre 200 atlete complessive. Nello scenario del Palazzetto dello Sport “Don Guerrino Rota”, al termine delle competizioni riservate al Campionato Regionale di serie D Silver di ginnastica ritmica, si è svolta la manifestazione di Pre-agonistica GPT/GAF (artistica femminile) e la gara di Promogym competitivo individuale e di squadra. Regista della bella giornata la società padrona di casa, la Polisportiva La Fenice. Decisamente un impegno organizzativo notevole, ricompensato però ampiamente dalla piacevole aria di festa che si respirava. Finalmente porte aperte al pubblico per una kermesse della sezione GAF: dopo tanti, troppi mesi di chiusura, è stata una grande emozione per tutti rivedere gli spalti pieni, con genitori appassionati, e ginnaste felici, nel campo di gara.

Hanno dato il via alla manifestazione Pre-agonistica Gold e Silver, 21 atlete giovanissime molto concentrate in pedana, che al termine dell’esibizione sono state premiate con una medaglia di partecipazione e un diploma. Le protagoniste sono le portacolori di 5 società: Artistica Foligno, Artistica Ponte San Giovanni, Centro Judo Ginnastica Tifernate Città di Castello, Energy San Giustino e Junior Libertas Perugia.

A seguire si è svolta la competizione agonistica del Promogym a squadre e individuale.

Nella gara a squadre di 2^ fascia, presente solo la compagine della Junior Libertas, composta da 3 ginnaste, che si sono misurate nel corpo libero, trave e minitrampolino totalizzando 48,500 punti, mentre ben 96 sono state le atlete che nelle 3 diverse fasce si sono esibite nella gara del Promogym individuale, effettuando esercizi sempre a corpo libero, alla trave e al minitrampolino; una sola ragazza, Carolina Moscatelli dell’Artistica Ponte San Giovanni, ha eseguito anche il volteggio.

Nella 1^ fascia costituita da 37 ginnaste, ha conquistato il 1° posto nella classifica generale Alessia Andreani (Junior Libertas) con punti 25,100, a 25,050 troviamo Carolina Moscatelli (Artistica Ponte San Giovanni), mentre ha raggiunto un punteggio di 24,900 Nicole Ndrejaj, lo stesso di Carolina Saravalle, entrambe della Junior Libertas.

Nella 2^ fascia (54 ragazze) tris nella classifica generale per le atlete della Junior Libertas, con Maria Crotti salita sul 1° gradino del podio con punti 25,700, che precede Thaisa Cobianchi e Giulia Tibidò, rispettivamente con 25,550 e 25,500 punti.

Nella 3^ fascia (5 ginnaste), infine, terna in classifica per la Turris Torgiano, con la vittoria di Giuliana Palmariello con punti 25,100, davanti a Vittoria Fastellini e Maria Saltalippi con il medesimo punteggio di 24,900.

Stilate infine, per ogni fascia, le classifiche delle varie specialità, che sono con molti parimerito. Al Promogym hanno preso parte in tutto 6 società: Artistica Foligno, Artistica Ponte San Giovanni, CJG Tifernate Città di Castello, La Fenice Spoleto, Junior Libertas Perugia e Turris Torgiano.

Alle premiazioni sono intervenuti, in rappresentanza del Comitato umbro della Federginnastica, il Presidente regionale Roberto Settimi, il Consigliere regionale Emanuela Conti, la Referente provinciale di Perugia Sabrina Natali, il Presidente di Giuria Francesca Orsolini, con la presenza costante della DTR della GPT Veronica Roscini.