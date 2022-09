Ginnastica artistica maschile: a Spoleto, è andato in scena il Collegiale Allievi Interregionale Gold, tenuto dal tutor federale prof. Zanardi

“Costruire piccoli atleti, dagli schemi motori di base al gesto tecnico”

Grande successo per il Collegiale Allievi interregionale di ginnastica artistica maschile, grazie alla numerosa partecipazione degli addetti ai lavori, dopo il lungo periodo di restrizioni, e agli alti contenuti tecnici. Teatro dell’incontro la Palestra di San Martino in Trignano di Spoleto, dove ha avuto luogo un’intensa giornata, divisa in due diverse sedute di 2 ore e mezza ciascuna, al mattino e al pomeriggio.

Il coordinatore nonché responsabile tecnico del Collegiale, il prof. Alessandro Zanardi,

Responsabile Nazionale GAM Allievi e Junior della FGI, ha svolto un lavoro di ginnastica di base, per scaldare e far ripartire in quarta i motori delle Scuole di Ginnastica nella direzione più idonea possibile, con esempi semplici per apprendere le tecniche basilari.

Hanno preso parte alla lunga sessione di allenamento ben 22 tecnici e 25 ginnasti provenienti dalle regioni Abruzzo, Marche e Umbria, che hanno seguito con costante attenzione: tante le domande che hanno trovato sempre la massima disponibilità del tutor Zanardi.

Nella giornata precedente, 30 tecnici avevano partecipato online da tutta Italia anche al Master

tenuto dal tecnico Zanardi, avente per tema: “Costruire piccoli atleti, dagli schemi motori di base al gesto tecnico”.

Da ricordare l’ospitalità della Polisportiva La Fenice di Spoleto, in quanto la palestra di San

Martino si è rivelata il palcoscenico ideale per un appuntamento di questo genere: molto proficuo sia dal punto di vista dei ginnasti, che hanno potuto correggere gli eventuali difetti nell’esecuzione dei propri movimenti, sia per i tecnici che hanno trovato utili spunti e suggerimenti che serviranno poi nel lavoro che svolgeranno nelle proprie palestre.

È intervenuto all’evento il Presidente del Comitato Regionale dell’Umbria Roberto Settimi, che ha ringraziato tutti i partecipanti e sottolineato la preparazione del prof. Zanardi, ribadendo anche la propria stima nei suoi confronti. Ha sollecitato quindi tutti i presenti a proseguire in questa

direzione e a una continua collaborazione fra le Società con lo scopo di crescere tutti insieme. Dei ringraziamenti particolari sono andati al Direttore Tecnico dell’Abruzzo Maurizio Cadderi e a

quello umbro Irene Bragoni, oltre che al Direttore Tecnico Nazionale GAM Giuseppe Cocciaro e al Team Manager della GAM Andrea Facci, per avere creduto in questo progetto, mostrando impegno e dedizione.