Giardini pubblici e aree gioco: gli investimenti per il 2024

Le risorse disponibili sono oltre 230.000 euro tra finanziamenti ottenuti, risorse private e stanziamenti a bilancio. L’assessore Protasi:”Stiamo lavorando per riqualificare le aree gioco del centro storico e della città”

Oltre 230.000 euro per i giardini pubblici di Spoleto. Tra finanziamenti ottenuti e risorse provenienti dal bilancio comunale, il Comune ha previsto un investimento a tre cifre per il 2024. Si tratta di interventi che riguarderanno sia spazi del centro storico, come il Parco Chico Mendes, sia giardini presenti in quartieri e zone molto abitate, dove le aree gioco sono punto di riferimento per tantissime famiglie.

Per quanto riguarda il Chico Mendes sono due i finanziamenti che permetteranno un intervento di oltre 70.000 euro. Il primo, ottenuto partecipando all’avviso “Sport di Tutti – Parchi” del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede la realizzazione di un circuito per le attività a corpo libero, con otto macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico e cardio. Il Comune di Spoleto ha firmato nelle scorse settimane la convenzione con la società Sport e Salute S.p.A., la struttura di supporto al Governo che sta curando la gara per l’acquisto dei macchinari.

Il secondo finanziamento, assegnato dalla Regione Umbria, prevede, insieme alla realizzazione di un percorso pedonale di collegamento con la Spoleto Sfera, di cui verrà rifatta la pavimentazione, anche il rifacimento di alcuni giochi presente nel Parco.

Dopo l’intervento eseguito nei giardini di Largo Moneta, in viale Trento e Trieste (circa € 7.000,00 per la sostituzione dello scivolo e la sistemazione della pavimentazione antitrauma), in via I Maggio sono in programma una serie di interventi che interesseranno i giardini pubblici. Nello specifico il progetto, finanziato per € 28.416,00 tramite il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, prevede l’adeguamento dell’area di accesso, un ampliamento dell’area giochi per circa 50 mq, una nuova pavimentazione antitrauma e la ristrutturazione di quella già esistente, l’inserimento di una nuova struttura ludica inclusiva multifunzione. L’intervento consentirà di realizzare un’area giochi più ampia ed accessibile ai bambini con disabilità motoria.

Anche i giardini pubblici di via Visso saranno oggetto di un’azione di miglioramento dell’area giochi. I lavori permetteranno la sistemazione di tutta la pavimentazione dei giardini per un importo di circa € 30.000,00.