Giano dell’Umbria, nuovi giochi per bambini e distributori di acqua nelle scuole e in Comune

E’ terminata nei giorni scorsi installazione dei nuovi giochi per bambini nei giardini pubblici di Bastardo (quattro attrezzature) e presso la scuola dell’infanzia (due scivoli con castello). Si tratta di strutture nuove, moderne, che rispettano tutti gli ultimi standard di sicurezza e offrono un maggior grado di durata nel tempo, visti i materiali utilizzati. L’installazione è stata resa possibile grazie a fondi del Ministero dell’istruzione, a cui si sono aggiunti contributi del bilancio comunale.

Contestualmente presso tutte le sedi dell’istituto omnicomprensivo Giano-Bastardo, nonché presso il palazzo comunale, sono stati installati dei distributori di acqua – acquistati grazie ai fondi dell’Auri per i Comuni – che consentiranno una importante riduzione del consumo di plastica.

“Diamo seguito agli impegni presi in questi anni riguardo l’ammodernamento dei giochi per i bambini nelle aree pubbliche e nelle scuole, come già fatto nel 2020 nella sede di Giano, e faremo di tutto per proseguire anche negli altri centri”, spiega il sindaco Petruccioli. “Anche in tema ambientale procede l’impegno per ridurre il volume di rifiuti ed educare a riguardo sia le giovani generazioni che i cittadini che si recano nella sede municipale”. L’assessore al decoro urbano e alla scuola, Isabella Bartoloni, ricordando “i cestini per la raccolta rifiuti e i posacenere installati già lo scorso anno per implementare i punti di raccolta dei rifiuti”, si appella infine a tutti i cittadini “affinché ognuno faccia la propria parte per mantenere in piena efficienza le strutture recentemente installate, scongiurando danneggiamenti ed episodi vandalici che, tanto più a seguito dell’installazione del sistema di videosorveglianza, sarebbero altrimenti perseguibili”.