Giano dell’Umbria, installate 11 nuove telecamere e 7 fototrappole

Il sindaco Petruccioli: “Continua l’impegno a tutela della sicurezza e dell’ambiente”

L’amministrazione comunale, come anticipato nei mesi scorsi, anche a seguito di alcuni atti vandalici verificatisi nel centro di Bastardo, ha implementato l’impianto di videosorveglianza nella principale frazione del territorio. Sono state installate, infatti, quattro telecamere nell’area dei giardini vicini agli impianti sportivi e al parco urbano, e una in prossimità del giardino Martiri delle Foibe. Contestualmente altre sette telecamere sono state installate in altri punti del territorio, così come sono state posizionate sette fototrappole in luoghi caratterizzati dall’abbandono di rifiuti. “Continua l’impegno a tutela della sicurezza e dell’ambiente”, spiega il sindaco Petruccioli. “Grazie al contributo dell’Auri e a risorse comunali, infatti, abbiamo aumentato gli strumenti di vigilanza del territorio, dopo le azioni già intraprese lo scorso anno con le telecamere di ultima generazione installate sui principali punti di accesso del nostro Comune, nell’ambito del progetto condiviso con il Comune di Gualdo Cattaneo, approvato poi dalla Prefettura di Perugia. Si tratta quindi di un altro importante passo in avanti per risolvere una delle principali emergenze ereditate dalle precedenti amministrazioni, che stiamo portando avanti anche grazie alla rinnovata sinergia con l’Arma dei Carabinieri e l’avvenuta riorganizzazione del corpo di polizia locale”, conclude il sindaco.