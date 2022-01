Giano dell’Umbria, il bilancio dell’attività di Polizia Locale per il 2021

Il 90 % delle violazioni sono state riscontrate nella frazione di Bastardo

Sono state 114 le multe elevate dagli agenti di polizia locale del comando di Giano dell’Umbria – si legge in una nota stampa del Comune – nel corso dell’anno 2021 per le violazioni del Codice della strada, in sensibile calo rispetto allo scorso anno. L’infrazione più frequente, 29 casi, è stata quella relativa al divieto di sosta o di fermata (articolo 158), seguita dai 23 casi per mancato uso delle cinture di sicurezza (articolo 172) e dai 12 casi di violazione dell’articolo 7.

Ben 7 i veicoli fermati e trovati senza assicurazione. Il 90 per cento delle violazioni sono state riscontrate a Bastardo, il centro più grande del territorio, dove si registra il maggior flusso veicolare. Proseguono così le attività disposte dall’amministrazione comunale per garantire la maggior sicurezza possibile per i cittadini, tanto contro i reati predatori, con l’installazione di telecamere lungo le principali arterie viarie, nei cimiteri e presto anche in altri luoghi pubblici, quanto per la circolazione stradale, in sinergia con tutte le forze dell’ordine preposte.