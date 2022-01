Giano dell’Umbria, contributi alle associazioni e buoni spesa alimentari

La giunta comunale di Giano dell’Umbria ha deliberato anche quest’anno lo stanziamento e la destinazione di contributi economici in favore di bande musicali, associazioni e pro loco del territorio che ne hanno presentato richiesta. Per queste ultime due categorie, in particolare, visto il difficile momento storico che ne limita fortemente le attività e le occasioni aggregative, la giunta ha previsto fondi aggiuntivi pari al 20 per cento in più rispetto allo scorso anno. “Si tratta di un piccolo segnale di vicinanza e supporto a queste realtà così importanti per la nostra comunità, pur nell’ambito delle ridotte risorse a disposizione dell’ente – spiega una nota della maggioranza – che si affianca alle più consistenti risorse messe a disposizione per famiglie e imprese per buoni spesa, utenze domestiche e Tari”, spiega una nota della giunta.

Contestualmente sono stati esauriti tutti i fondi messi a disposizione per il quarto bando per l’erogazione di buoni spesa alimentari, pari a 29.364,20 euro per i nuclei familiari che ne hanno fatto richiesta e la cui domanda è stata giudicata ammissibile e finanziabile. La giunta, in tal senso, ha prorogato al 31 gennaio il termine temporale per l’utilizzo dei buoni negli esercizi commerciali che hanno aderito al bando.