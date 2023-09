Gianmaria Candido e Leonardo Moretti del Liceo Scientifico di Spoleto, vincono con il Team GpProject2WheelsPoliTo il Campionato Italiano Velocità di Moto3

L’avventura del Liceo Scientifico nel Campionato Italiano Velocità non finisce qui

ll progetto del Liceo Scientifico di Spoleto in collaborazione con Filippo Cardini, il Politecnico di Torino nella persona del Prof. Lorenzo Peroni, il Team Gp Project e Francesco Schembari coordinatore della struttura 2WheelsPoliTo, ha permesso ai due studenti di partecipare e di arrivare sul gradino più alto del podio del Campionato Italiano Velocità Moto3 vincendolo con 3 gare di anticipo.

“In primis devo ringraziare la mia scuola, il Liceo Scientifico di Spoleto, la Prof. Maria Elena Bececco, il Dirigente Prof. Mauro Pescetelli e Filippo Cardini per questa bellissima esperienza” dice Gianmaria Candido “non credo di esagerare dicendo che questa esperienza che è iniziata con una semplice circolare sul registro elettronico mi abbia cambiato la vita, non voglio più abbandonare questo mondo e spero che in futuro potrò continuare a farne parte” e continua “Una mattina la Prof.ssa Aramini , conoscendo la mia passione per il motosport, mi informò di questo progetto organizzato dalla scuola e del “concorso” per prendere parte al team. Fu l’inizio di una vera e propria avventura. Inizialmente pensavo si trattasse di un’esperienza strettamente legata al percorso scolastico e di conseguenza non realmente pertinente al motosport, sbagliato! Mi sono trovato catapultato nel Campionato Italiano Velocità senza rendermene conto.

Sono grato di aver potuto prendere parte a questa esperienza, non ringrazierò mai abbastanza la Prof. Bececco , il dirigente Pescetelli e Filippo Cardini. Detto ciò, il team funziona, abbiamo già vinto il vincibile, ma manca ancora una tappa e daremo il massimo anche ad Imola!”

“Ho aderito, su consiglio della prof.ssa Bececco, al progetto in collaborazione con il team GP Project di Alessio Altai e il team di costruttori 2 Wheels PoliTo del Politecnico di Torino” dice Leonardo Moretti “ Ho avuto la possibilità di vivere sensazionali weekend di puro motorsport nei più importanti autodromi d’Italia, facendo parte della squadra che ha gareggiato nella categoria Moto3 del Campionato Italiano di Velocità” e poi racconta “Sin da subito sono rimasto affascinato dalla possibilità di essere completamente immerso in una realtà che già da tempo adoravo, venendo a contatto anche con tutti quegli aspetti più strettamente scientifico-ingegneristici che regolano e stanno dietro a quanto si vede in TV. Dall’attenzione alla matematica nello studio delle funzioni dei parametri misurati dalla moto tramite sensori, alla fisica e alla chimica nello studio dei materiali. Ho imparato, osservando da ingegneri e laureandi, il metodo del problem solving e potuto apprezzare l’attenzione dedicata al mental coaching dei piloti. L’esperienza è stata unica ed indimenticabile: da quanto io possa aver “imparato” a quanto io abbia “vissuto”. Grazie al nostro fenomenale pilota Vicente Perez abbiamo vinto il campionato con 3 gare di anticipo (su 12 totali), ed io, sono stato incaricato personalmente di consegnargli, al termine della gara che ci avesse decretati campioni, la maglietta celebrativa, componendo un’immagine bellissima o ormai per me indelebile”.

Penso che non servano altre parole. Bravissimi ragazzi!

Grazie a Filippo Cardini, al Prof. Peroni del Politecnico di Torino a Francesco Schembari coordinatore della struttura 2WheelsPoliTo e al team Gp Project!

L’avventura del Liceo Scientifico nel Campionato Italiano Velocità non finisce qui!

Questa è la scuola che vogliamo!