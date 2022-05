Gianfranco Vissani ospite alla “Festa di Primavera del Convitto” dell’Istituto Alberghiero

Lo chef umbro è un ex allievo del “De Carolis”

Dopo una sospensione di due anni dovuta alla pandemia, si è svolta la tradizionale “Festa di Primavera del Convitto”, evento che chiude l’anno scolastico dedicato, in particolare, a salutare i Convittori e le Convittrici che, dopo cinque anni di permanenza, lasciano il Convitto.

L’edizione 2022 è stata resa unica dalla presenza a sorpresa del Maestro Chef stellato Gianfranco Vissani, non solo ex-Allievo dell’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto, ma anch’egli ex Convittore. Il Maestro Vissani ha rivolto un toccante saluto ai ragazzi e alle ragazze, ricordando quanto sia impegnativo lavorare nel settore ma anche quante siano grandi le soddisfazioni che si possono raggiungere; soprattutto, con l’esperienza di chi lavora nell’ambito della ristorazione, ha rivolto un vero appello agli Studenti, perché oggi il fabbisogno di personale qualificato nell’ambito della Cucina, Sala e Accoglienza Turistica è altissimo e le possibilità di trovare rapidamente lavoro in posizioni premianti sono amplissime.

Ma i veri protagonisti della Festa sono stati i Convittori e le Convittrici, che si sono espressi recitando poesie composte nei corsi di Scrittura Creativa, messo in scena brevi rappresentazioni frutto del Corso di Teatro, cantato e suonato con alla guida il Maestro del corso di Musica, ricevuto premi per i tornei di Pallavolo.

Il Convitto rende l’Istituto Alberghiero di Spoleto una realtà unica a livello non solo regionale ma anche nazionale: ogni anno sono 250 i ragazzi e le ragazze che giungono nella nostra città provenendo da Sicilia, Lazio, Calabria, Puglia, Marche, Toscana, Lombardia, rappresentando anche una fonte di grande vitalità del centro storico.