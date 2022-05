Giancluca Comotto lascia il Perugia

(DMN) Perugia – Gianluca Comotto non è più il Direttore Generale del Perugia Calcio. Ad annunciarlo è stata la stessa società di Pian di Massiano con un comunicato stampa apparso, nel pomeriggio di oggi, nel sito ufficiale del club.

Nel ringraziarlo per aver contribuito alla vittoria del campionato di Serie C nella stagione 20/21 e del raggiungimento dei playoff in serie B nella stagione 21/22 auguriamo le migliori fortune professionali per quanto fatto e per il prosieguo di carriera.”

Comotto, come calciatore, arrivò a Perugia nel 2013 in Lega Pro. Indossata la fascia da Capitano, l’ex difensore di Torino e Fiorentina, fu leader della squadra che vinse il campionato di Prima Divisione con Andrea Camplone in panchina. Comotto rimase in biancorosso anche nelle due stagioni successive in Serie B, per lui un totale di 64 partite con il Perugia tra Lega Pro, Serie B e Coppa Italia, conquistando un campionato di Prima Divisione e la Supercoppa di Categoria vinta contro la Virtus Entella. Dopo il ritiro dal calcio giocato Comotto è rimasto a Perugia per una stagione per ricoprire il ruolo di Club Manager. Nel 2020 , dopo una parentesi dirigenziale alla Fiorentina, è tornato a Perugia per essere il Direttore Generale del Club dove ha vinto il campionato di Serie C e conquistato l’accesso ai Play Off nella stagione appena conclusa.