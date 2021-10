Giancarlo Cintioli: “Grazie a chi ci ha dato fiducia. Per il ballottaggio netta chiusura verso la Destra”

Le considerazioni sul voto e sul futuro

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Innanzitutto un ringraziamento sentito a tutte quelle persone che ci hanno voluto manifestare fiducia, condividendo il nostro progetto di città, ed ai nostri candidati, che si sono impegnati per diffonderlo.

Il risultato ottenuto, anche se è al di sotto delle nostre aspettative, segna un passo importante per un gruppo di persone che si sono mosse senza avere Partiti alle spalle, senza sponsor, senza progetti nascosti, ricche soprattutto di entusiasmo: alla luce del sole abbiamo proposto le nostre idee che in molti hanno apprezzato. E adesso in vista del ballottaggio siamo disponibili a confrontarci con le altre parti politiche su un programma condiviso, ribadendo in ogni caso la netta chiusura, già anticipata in campagna elettorale, verso la Destra rappresentata da Fratelli d’Italia e dalla Lega.

Nello stesso tempo non intendiamo disperdere le energie che sono state espresse in queste ultime settimane, visto che abbiamo creato un gruppo coeso, efficace, vitale, che ha intenzione di continuare a lavorare per la città. Siamo felici di aver individuato energie nuove, passioni sincere, di aver aggregato tanti giovani intorno ad un’idea di futuro e di aver creato nuove emozioni.

Queste energie sono alla base della costituzione di un’associazione, “Insieme per Spoleto”, che avrà una sua unitaria rappresentanza in Consiglio Comunale, in sintonia con i cittadini, combattendo quell’isolamento e quella disgregazione che stanno sempre più colpendo la nostra città. E in questo ci impegneremo sempre di più, anche nel rispetto di tutte le persone che nelle urne ci hanno dato la loro fiducia.

Grazie a tutti.

Giancarlo Cintioli